الأربعاء 2025-04-02 04:36 م
 

الدفاع المدني يتعامل مع 3832 حالة إسعافية منذ بداية عطلة العيد

الدفاع المدني
الدفاع المدني
 
الأربعاء، 02-04-2025 01:36 م

الوكيل الإخباري-   أكد ضابط إعلام الدفاع المدني، تعامل كوادر مديريات الدفاع المدني الإسعافية كافة، منذ بداية عطلة عيد الفطر وحتى الساعة الثامنة من صباح ثالث أيام العيد مع (3832) حالة إسعافية، حيث جرى تقديم الخدمات الطبية اللازمة لهم، ونقل الحالات الطارئة إلى المستشفيات.

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وأضاف أن كوادر الإنقاذ استجابت وبشكل فوري لـ(337) حادث إنقاذ، شملت حالات سقوط وحوادث سير، موضحا أن كوادر الإطفاء المتخصصة سيطرت على (155) حادث حريق في مناطق المملكة كافة.
ولفت إلى جاهزية الدفاع المدني للتعامل مع مختلف البلاغات الطارئة، داعيا المواطنين إلى الالتزام بإجراءات السلامة العامة الوقائية للحد من الحوادث.


ونوه إلى استمرار مديرية الدفاع المدني في تنفيذ خطتها الخاصة بعطلة عيد الفطر والمتمثلة بالانتشار المكثف لفرق الغطس بالقرب من المسطحات المائية وذلك لتقليل زمن الاستجابة عند الحاجة بالإضافة إلى انتشار محطات الإسعاف والإنقاذ المتقدمة في أماكن التنزه.


وأشاد باستجابة المواطنين للخطة الإعلامية التوعوية التي نشرتها المديرية قبل عطلة العيد، مؤكدا أنه لم يتم التعامل مع أية حوادث كبيرة. كما دعا المتنزهين إلى ضرورة إخماد النار عقب الانتهاء من الشواء، وحث على ضرورة مراقبة الأطفال وعدم السماح لهم بالاقتراب من المسطحات المائية غير المخصصة للسباحة والمناطق المنحدرة وذات الكثافة العشبية.

 
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