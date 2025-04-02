الدفاع المدني يتعامل مع 3832 حالة إسعافية منذ بداية عطلة العيد

الوكيل الإخباري- أكد ضابط إعلام الدفاع المدني، تعامل كوادر مديريات الدفاع المدني الإسعافية كافة، منذ بداية عطلة عيد الفطر وحتى الساعة الثامنة من صباح ثالث أيام العيد مع (3832) حالة إسعافية، حيث جرى تقديم الخدمات الطبية اللازمة لهم، ونقل الحالات الطارئة إلى المستشفيات.

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وأضاف أن كوادر الإنقاذ استجابت وبشكل فوري لـ(337) حادث إنقاذ، شملت حالات سقوط وحوادث سير، موضحا أن كوادر الإطفاء المتخصصة سيطرت على (155) حادث حريق في مناطق المملكة كافة.

ولفت إلى جاهزية الدفاع المدني للتعامل مع مختلف البلاغات الطارئة، داعيا المواطنين إلى الالتزام بإجراءات السلامة العامة الوقائية للحد من الحوادث.



ونوه إلى استمرار مديرية الدفاع المدني في تنفيذ خطتها الخاصة بعطلة عيد الفطر والمتمثلة بالانتشار المكثف لفرق الغطس بالقرب من المسطحات المائية وذلك لتقليل زمن الاستجابة عند الحاجة بالإضافة إلى انتشار محطات الإسعاف والإنقاذ المتقدمة في أماكن التنزه.