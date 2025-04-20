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الديوان الملكي الهاشمي يعزي 3 عشائر أردنية

العيسوي يعزي العقيلي والجمل والجندي
العيسوي يعزي العقيلي والجمل والجندي
 
الأحد، 20-04-2025 05:26 م

الوكيل الإخباري-   مندوبا عن جلالة الملك عبدالله الثاني، وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، قدم رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي، اليوم الأحد واجب العزاء إلى عشائر العقيلي والجمل والجندي.

ونقل العيسوي، خلال زيارته بيت عزاء المرحوم العميد المتقاعد علي عبدالمحسن العقيلي، تعازي ومواساة جلالة الملك وسمو ولي العهد، إلى ذوي الفقيد وعموم عشيرة العقيلي، سائلا المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته.

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كما نقل العيسوي، خلال زيارته بيت عزاء المرحومة سناء عبدالقادر الجندي، أرملة المرحوم المهندس هشام الجمل، تعازي ومواساة جلالة الملك وولي العهد، إلى ذوي الفقيدة، وعموم عشيرتي الجمل والجندي، سائلا المولى عز وجل أن يتغمدها بواسع رحمته.

 
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