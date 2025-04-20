الديوان الملكي الهاشمي يعزي 3 عشائر أردنية

الوكيل الإخباري- مندوبا عن جلالة الملك عبدالله الثاني، وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، قدم رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي، اليوم الأحد واجب العزاء إلى عشائر العقيلي والجمل والجندي.



ونقل العيسوي، خلال زيارته بيت عزاء المرحوم العميد المتقاعد علي عبدالمحسن العقيلي، تعازي ومواساة جلالة الملك وسمو ولي العهد، إلى ذوي الفقيد وعموم عشيرة العقيلي، سائلا المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته.

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