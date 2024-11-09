الديوان الملكي يعزي آل الشريقي والقاسم

ونقل العيسوي، خلال زيارته بيتي عزاء الفقيدين في محافظة العاصمة ، تعازي ومواساة جلالة الملك وسمو ولي العهد إلى ذوي الفقيدين، وعموم آل الشريقي والقاسم، سائلا الله العلي القدير أن يتغمدهما بواسع رحمته.
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