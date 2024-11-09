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الديوان الملكي يعزي آل الشريقي والقاسم

العيسوي يعزي آل الشريقي والقاسم
العيسوي يعزي آل الشريقي والقاسم
السبت، 09-11-2024 12:37 م
الوكيل الإخباري-   مندوبا عن جلالة الملك عبدالله الثاني، وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، قدم رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي واجب العزاء إلى آل الشريقي، بوفاة حسان تاج الدين الشريقي، شقيق الوزير الاسبق الدكتور يوسف الشريقي وإلى آل القاسم، بوفاة حسين محمد القاسم.اضافة اعلان


ونقل العيسوي، خلال زيارته بيتي عزاء الفقيدين في محافظة العاصمة ، تعازي ومواساة جلالة الملك وسمو ولي العهد إلى ذوي الفقيدين، وعموم آل الشريقي والقاسم،  سائلا الله العلي القدير أن يتغمدهما بواسع رحمته.
 
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