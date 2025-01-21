الديوان الملكي يعزي الفايز والعبيدات

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الوكيل الإخباري- مندوبا عن جلالة الملك عبدالله الثاني، وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، قدم رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي، اليوم الثلاثاء، واجب العزاء إلى عشيرة الفايز/ بني صخر وإلى عشيرة العبيدات. اضافة اعلان





ففي منطقة أم العمد، بلواء الجيزة، بعمان، نقل العيسوي، تعازي ومواساة جلالة الملك وسمو ولي العهد إلى قبيلة بني صخر وعشيرة الفايز بوفاة ممدوح سلطان الفايز.



وفي منطقة الصويفية، في لواء وادي السير، نقل العيسوي تعازي ومواساة جلالة الملك وسمو ولي العهد، إلى عشيرة العبيدات، بوفاة المحامي شوكت محمد عبيدات، شقيق العين الدكتور هايل عبيدات.