الديوان الملكي يعزي الفايز والعبيدات

ففي منطقة أم العمد، بلواء الجيزة، بعمان، نقل العيسوي، تعازي ومواساة جلالة الملك وسمو ولي العهد إلى قبيلة بني صخر وعشيرة الفايز بوفاة ممدوح سلطان الفايز.
وفي منطقة الصويفية، في لواء وادي السير، نقل العيسوي تعازي ومواساة جلالة الملك وسمو ولي العهد، إلى عشيرة العبيدات، بوفاة المحامي شوكت محمد عبيدات، شقيق العين الدكتور هايل عبيدات.
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