 
الثلاثاء 2025-01-21 08:26 م
 

الديوان الملكي يعزي الفايز والعبيدات

العيسوي يعزي الفايز والعبيدات
العيسوي يعزي الفايز والعبيدات
الثلاثاء، 21-01-2025 07:38 م
الوكيل الإخباري-   مندوبا عن جلالة الملك عبدالله الثاني، وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، قدم رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي، اليوم الثلاثاء، واجب العزاء إلى عشيرة الفايز/ بني صخر وإلى عشيرة العبيدات.اضافة اعلان


ففي منطقة أم العمد، بلواء الجيزة، بعمان، نقل العيسوي، تعازي ومواساة جلالة الملك وسمو ولي العهد إلى قبيلة بني صخر وعشيرة الفايز بوفاة ممدوح سلطان الفايز.

وفي منطقة الصويفية، في لواء وادي السير، نقل العيسوي تعازي ومواساة جلالة الملك وسمو ولي العهد، إلى عشيرة العبيدات، بوفاة المحامي شوكت محمد عبيدات، شقيق العين الدكتور هايل عبيدات.
 
gnews

أحدث الأخبار

ارشيفية

فلسطين ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي على غزة إلى 47107 شهداء

وزير الخارجية الأميركي الجديد ماركو روبيو وترامب

عربي ودولي وزير خارجية أميركا الجديد: آمل أن يصمد وقف إطلاق النار بغزة

رئيس الديوان الملكي ينقل تعازي الملك وولي العهد بوفاة وزير الإغاثة الفلسطيني

أخبار محلية رئيس الديوان الملكي ينقل تعازي الملك وولي العهد بوفاة وزير الإغاثة الفلسطيني

العيسوي يعزي الفايز والعبيدات

أخبار محلية الديوان الملكي يعزي الفايز والعبيدات

ارشيفية

فلسطين شهيد برصاص الاحتلال في رفح

شعار جامعة آل البيت

أخبار محلية بلدية بني عبيد و"آل البيت" يبحثان مشروع تطوير منطقة البركة الرومانية

ارشيفية

فلسطين ارتفاع عدد شهداء مدينة جنين ومخيمها الى 8

حماس

فلسطين حماس: سنهزم نتنياهو في الضفة كما هزمناه بغزة



 




الأكثر مشاهدة