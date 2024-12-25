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الديوان الملكي يعزي 3 عشائر اردنية

العيسوي يعزي الزعبي وأبو زيد ويانس
العيسوي يعزي الزعبي وأبو زيد ويانس
الأربعاء، 25-12-2024 07:04 م
الوكيل الإخباري-   مندوبا عن جلالة الملك عبدالله الثاني، وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، قدم رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي، اليوم الأربعاء، واجب العزاء إلى عشيرتي الزعبي وأبو زيد، وآل يانس.اضافة اعلان


ففي منطقة علان، بمحافظة البلقاء، نقل العيسوي تعازي ومواساة جلالة الملك وسمو ولي العهد، إلى عشيرة الزعبي بوفاة الحاج جمال خليفة الزعبي.

وفي لواء سحاب، بمحافظة العاصمة، نقل العيسوي تعازي ومواساة جلالة الملك وسمو ولي العهد، إلى عشيرة أبو زيد بوفاة العقيد المتقاعد زيد سالم خضر أبو زيد.

وفي لواء وادي السير، بمحافظة العاصمة، نقل العيسوي تعازي ومواساة جلالة الملك وسمو ولي العهد، إلى آل يانس بوفاة الفنان الأردني هشام إبراهيم يانس.
 
gnews

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