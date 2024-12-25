الديوان الملكي يعزي 3 عشائر اردنية

ففي منطقة علان، بمحافظة البلقاء، نقل العيسوي تعازي ومواساة جلالة الملك وسمو ولي العهد، إلى عشيرة الزعبي بوفاة الحاج جمال خليفة الزعبي.
وفي لواء سحاب، بمحافظة العاصمة، نقل العيسوي تعازي ومواساة جلالة الملك وسمو ولي العهد، إلى عشيرة أبو زيد بوفاة العقيد المتقاعد زيد سالم خضر أبو زيد.
وفي لواء وادي السير، بمحافظة العاصمة، نقل العيسوي تعازي ومواساة جلالة الملك وسمو ولي العهد، إلى آل يانس بوفاة الفنان الأردني هشام إبراهيم يانس.
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