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الديوان الملكي يعزي 3 عشائر اردنية

العيسوي يعزي العوايشة والزعبي ونصر
العيسوي يعزي العوايشة والزعبي ونصر
السبت، 04-01-2025 06:31 م
الوكيل الإخباري-    مندوبا عن جلالة الملك عبدالله الثاني، وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، قدم رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي، اليوم السبت، واجب العزاء إلى عشائر العوايشة والزعبي وآل نصر.اضافة اعلان


ففي محافظة البلقاء، نقل العيسوي تعازي ومواساة جلالة الملك وسمو ولي العهد، إلى عشيرة العوايشة بوفاة عبطان عبدالكريم العوايشة، وإلى عشيرة الزعبي بوفاة عائشة محمد العمايرة، أرملة المرحوم إبراهيم عبدالله الزعبي.

وفي منطقة الصويفية، بمحافظة العاصمة، نقل العيسوي تعازي ومواساة جلالة الملك وسمو ولي العهد إلى آل نصر بوفاة مجدي سمير نصر.
 
gnews

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