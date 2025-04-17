الرئيس السوري يستقبل وزير الخارجية في دمشق

06:02 م

⏹ ⏵ https://www.alwakeelnews.com/story/727825 تم نسخ الرابط

الوكيل الإخباري- استقبل الرئيس السوري أحمد الشرع، الخميس، نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، بحضور وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني في قصر الشعب في دمشق. اضافة اعلان

