الخميس 2025-04-17 06:46 م
 

الرئيس السوري يستقبل وزير الخارجية في دمشق

الرئيس السوري يستقبل وزير الخارجية في دمشق
الرئيس السوري يستقبل وزير الخارجية في دمشق
 
الخميس، 17-04-2025 06:02 م
الوكيل الإخباري-   استقبل الرئيس السوري أحمد الشرع، الخميس، نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، بحضور وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني في قصر الشعب في دمشق. اضافة اعلان
 
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