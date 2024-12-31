 
الثلاثاء 2024-12-31 07:13 م
 

"الزراعة" تحدد أطر التعامل مع السماد العضوي ومكافحة الذباب

وزارة الزراعة
وزارة الزراعة
الثلاثاء، 31-12-2024 05:46 م

الوكيل الإخباري-   عُقد، اليوم الثلاثاء، اجتماع في وزارة الزراعة، بحضور وزير الزراعة المهندس خالد الحنيفات، ووزير الإدارة المحلية المهندس وليد المصري، ووزيرة النقل المهندسة وسام التهتموني، ومدير الإدارة الملكية لحماية البيئة، وممثلين عن وزارة الداخلية والمياه والبيئة، لتحديد أطر استراتيجية التعامل مع السماد العضوي غير المعالج ومكافحة الذباب المنزلي.

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وجرى خلال الاجتماع استعراض ما تم إنجازه في العام 2024 ضمن خطة التعامل مع السماد العضوي غير المعالج ومكافحة الذباب المنزلي في مناطق الإنتاج والخطوات المستقبلية المتعلقة في استدامة الإنجاز وتطبيق الإجراءات ضمن خطة التعامل مع السماد العضوي غير المعالج ومكافحة الذباب.

 
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