"الزراعة" تحدد أطر التعامل مع السماد العضوي ومكافحة الذباب

وجرى خلال الاجتماع استعراض ما تم إنجازه في العام 2024 ضمن خطة التعامل مع السماد العضوي غير المعالج ومكافحة الذباب المنزلي في مناطق الإنتاج والخطوات المستقبلية المتعلقة في استدامة الإنجاز وتطبيق الإجراءات ضمن خطة التعامل مع السماد العضوي غير المعالج ومكافحة الذباب.
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