"الزراعة" تحدد أطر التعامل مع السماد العضوي ومكافحة الذباب

الوكيل الإخباري- عُقد، اليوم الثلاثاء، اجتماع في وزارة الزراعة، بحضور وزير الزراعة المهندس خالد الحنيفات، ووزير الإدارة المحلية المهندس وليد المصري، ووزيرة النقل المهندسة وسام التهتموني، ومدير الإدارة الملكية لحماية البيئة، وممثلين عن وزارة الداخلية والمياه والبيئة، لتحديد أطر استراتيجية التعامل مع السماد العضوي غير المعالج ومكافحة الذباب المنزلي.

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