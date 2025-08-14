السماح للأردنيين الحاصلين على "التوجيهي الأجنبي" في سنوات سابقة التقدم للقبول الموحد

07:40 م

الوكيل الإخباري- قرر مجلس التعليم العالي في جلسته التي عقدها اليوم الخميس برئاسة وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور عزمي محافظة الموافقة على السماح للطلبة الأردنيين الحاصلين على شهادات ثانوية عامة أجنبية (بريطانية، أمريكية، بكالوريا دولية .......الخ ) في سنوات سابقة التقدم بطلبات للقبول الموحد، والمنافسة على نسبة ستخصص لهم ضمن المقاعد الإجمالية المخصصة للطلبة حملة شهادات الثانوية العامة الأجنبية في البرنامج العادي، وذلك تحقيقاً لمبدأ العدالة وتكافؤ الفرص بين الطلبة. اضافة اعلان

