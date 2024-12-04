السير: إصابتان خفيفة ومتوسطة بحوادث تدهور وتصادم

08:21 ص

⏹ ⏵ https://www.alwakeelnews.com/story/712209 تم نسخ الرابط

الوكيل الإخباري- أفادت إدارة السير - الدوريات الخارجية بوقوع حادث تدهور مركبة خصوصي على طريق المطار أمس الثلاثاء، ما قبل جسر مادبا باتجاه عمان ، حيث نتج عن الحادث إصابة متوسطة تم إسعافها إلى مستشفى التوتنجي ، إذ استقرت المركبة خارج حرم الشارع العام دون التسبب بأي إعاقات مرورية . اضافة اعلان





كما وقع حادث تصادم على طريق الزرقاء - المفرق بين مركبتين ، ونتج عن الحادث إصابة خفيفة جرى إسعافها نحو مستشفى الزرقاء الحكومي ، بحسب التقرير المروري اليومي لإدارة السير .



كما تعطل "قلاب" ما قبل تحويلة ناعور باتجاه عمان ، متسبباً بإعاقة مرورية على المسرب الأيمن ، حيث تواجدت دوريات السير للدلالة والإرشاد ، حتى التمكن من تحريك "القلاب" وإعادة الحركة المرورية بكل انسيابية .