السير: إصابتان خفيفة ومتوسطة بحوادث تدهور وتصادم

كما وقع حادث تصادم على طريق الزرقاء - المفرق بين مركبتين ، ونتج عن الحادث إصابة خفيفة جرى إسعافها نحو مستشفى الزرقاء الحكومي ، بحسب التقرير المروري اليومي لإدارة السير .
كما تعطل "قلاب" ما قبل تحويلة ناعور باتجاه عمان ، متسبباً بإعاقة مرورية على المسرب الأيمن ، حيث تواجدت دوريات السير للدلالة والإرشاد ، حتى التمكن من تحريك "القلاب" وإعادة الحركة المرورية بكل انسيابية .
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