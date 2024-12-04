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السير: إصابتان خفيفة ومتوسطة بحوادث تدهور وتصادم

تعبيرية
تعبيرية
الأربعاء، 04-12-2024 08:21 ص
الوكيل الإخباري-   أفادت إدارة السير - الدوريات الخارجية بوقوع حادث تدهور مركبة خصوصي على طريق المطار أمس الثلاثاء، ما قبل جسر مادبا باتجاه عمان ، حيث نتج عن الحادث إصابة متوسطة تم إسعافها إلى مستشفى التوتنجي ، إذ استقرت المركبة خارج حرم الشارع العام دون التسبب بأي إعاقات مرورية .اضافة اعلان


كما وقع حادث تصادم على طريق الزرقاء - المفرق بين مركبتين ، ونتج عن الحادث إصابة خفيفة جرى إسعافها نحو مستشفى الزرقاء الحكومي ، بحسب التقرير المروري اليومي لإدارة السير .

كما تعطل "قلاب" ما قبل تحويلة ناعور باتجاه عمان ، متسبباً بإعاقة مرورية على المسرب الأيمن ، حيث تواجدت دوريات السير للدلالة والإرشاد ، حتى التمكن من تحريك "القلاب" وإعادة الحركة المرورية بكل انسيابية .
 
gnews

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