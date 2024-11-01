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السير: حلول هندسية على شارع الاستقلال لتخفيف الازدحامات المرورية

شارع الاستقلال
شارع الاستقلال
الجمعة، 01-11-2024 12:17 م
الوكيل الإخباري-   قالت إدارة السير صباح الجمعة أن العمل جارٍ على تنفيذ حل هندسي يحد من زاوية التداخل بين شارع عصام أبو شتال وشارع الاستقلال بالتشارك مع أمانة عمان الكبرى .اضافة اعلان


واشارت ان مجموعات ادارة السير في الموقع لتسهيل حركة المركبات لحين الانتهاء من العمل.

وتؤكد الإدارة بأنها تحاول أن تؤطر التعاون مع الشركاء أصحاب الاختصاص مثل امانة عمان لتخفيف الازدحامات وتسهيل الحركة أمام المواطنين من خلال الدراسات المرورية.
 
gnews

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