السير: حلول هندسية على شارع الاستقلال لتخفيف الازدحامات المرورية

واشارت ان مجموعات ادارة السير في الموقع لتسهيل حركة المركبات لحين الانتهاء من العمل.
وتؤكد الإدارة بأنها تحاول أن تؤطر التعاون مع الشركاء أصحاب الاختصاص مثل امانة عمان لتخفيف الازدحامات وتسهيل الحركة أمام المواطنين من خلال الدراسات المرورية.
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