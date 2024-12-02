الشواربة: إنهاء اعمال ازالة الاعتداءات في المحطة والتعويضات عادلة

وأضاف الشواربة أنه سيتم العمل على تحويل الموقع إلى حديقة عامة تخدم سكان المنطقة.
وأشار إلى أن الأمانة قدمت تعويضات لسكان وتجار المنطقة انطلاقا من دورها الاجتماعي والإنساني، وأن هذه التعويضات عادلة استنادا إلى تقديرات قانون الاستملاك.
وأوضح الشواربة ان الأمانة مستمرة في خطتها لإعادة تطوير الأحياء و ازالة العشوائيات واية مخالفات على الطرق العامة وممتلكات أمانة عمان في مواقع وأحياء أخرى ضمن حدودها، مشيرا إلى أنها بصدد الانتهاء من المرحلة الثانية من أعمال الاستملاك والتي تهدف من خلالها الأمانة إلى خدمة المدينة و سكانها.
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