الشواربة: إنهاء اعمال ازالة الاعتداءات في المحطة والتعويضات عادلة

02:33 م

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الوكيل الإخباري- قال أمين عمان الكبرى الدكتور يوسف الشواربة خلال زيارته موقع المحطة اليوم ان امانة عمان ستنهي اليوم أعمال ازالة الاعتداءات في الموقع وذلك ضمن خطتها لتطوير أحياء عمان، حيث يعتبر هذا الموقع الثالث الذي يتم فيه إعادة تطوير وإزالة للاعتداءات على الشوارع العامة وعلى الأراضي المملوكة لأمانة عمان. اضافة اعلان





وأضاف الشواربة أنه سيتم العمل على تحويل الموقع إلى حديقة عامة تخدم سكان المنطقة.



وأشار إلى أن الأمانة قدمت تعويضات لسكان وتجار المنطقة انطلاقا من دورها الاجتماعي والإنساني، وأن هذه التعويضات عادلة استنادا إلى تقديرات قانون الاستملاك.



وأوضح الشواربة ان الأمانة مستمرة في خطتها لإعادة تطوير الأحياء و ازالة العشوائيات واية مخالفات على الطرق العامة وممتلكات أمانة عمان في مواقع وأحياء أخرى ضمن حدودها، مشيرا إلى أنها بصدد الانتهاء من المرحلة الثانية من أعمال الاستملاك والتي تهدف من خلالها الأمانة إلى خدمة المدينة و سكانها.