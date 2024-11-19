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الصفدي لبيدرسون: تكثيف الجهود لإنهاء الأزمة السورية

وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي
أيمن الصفدي
الثلاثاء، 19-11-2024 05:44 م

الوكيل الإخباري-   استقبل نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، اليوم، المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لسوريا جير بيدرسون، لبحث الجهود المبذولة للتوصل لحل سياسي للأزمة السورية. 

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وأكد الصفدي ضرورة تكثيف الجهود المستهدفة إنهاء الأزمة السورية ومعالجة كل تبعاتها بما يضمن وحدة سوريا وتماسكها وسيادتها ويحقق طموحات شعبها ويعيد لها أمنها وعافيتها واستقرارها ويهيئ الظروف المناسبة للعودة الطوعية للاجئين، ضرورة إقليمية يستمر الأردن بالعمل من أجل تحقيقها. 

من جانبه، ثمن بيدرسون جهود الأردن المستهدفة الوصول لحل للأزمة السورية.

 

 

 
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