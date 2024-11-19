الصفدي لبيدرسون: تكثيف الجهود لإنهاء الأزمة السورية

الوكيل الإخباري- استقبل نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، اليوم، المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لسوريا جير بيدرسون، لبحث الجهود المبذولة للتوصل لحل سياسي للأزمة السورية.

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