الصفدي ونظيره العراقي يبحثان جهود وقف العدوان الإسرائيلي على غزة

وأكد الوزيران ضرورة اتخاذ المجتمع الدولي خطوات فعلية وفورية لوقف العدوان الإسرائيلي على غزة، ولضمان إدخال مساعدات إنسانية فورية وكاملة إلى جميع أنحاء القطاع.
وأعرب الوزيران عن قلقهما إزاء التطورات الأخيرة في سوريا، وأكدا وقوف الأردن والعراق إلى جانب الجمهورية العربية السورية الشقيقة وعلى ضرورة التوصل لحل سياسي للأزمة السورية ينهي كل تبعاتها، ويضمن أمن سوريا واستقرارها وسلامة مواطنيها ويحفظ وحدة سوريا الإقليمية وسيادتها ويخلصها من الإرهاب، وشددا على رفض كل ما يهدد أمن سوريا واستقرارها ويدفعها نحو الفوضى.
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