الصفدي ونظيره العراقي يبحثان جهود وقف العدوان الإسرائيلي على غزة

الوكيل الإخباري- تلقى نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، اليوم، اتصالاً هاتفياً من نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية في جمهورية العراق الشقيقة الدكتور فؤاد حسين.

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