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الصفدي ونظيره العراقي يبحثان جهود وقف العدوان الإسرائيلي على غزة

وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي
أيمن الصفدي
الأحد، 01-12-2024 05:39 م

الوكيل الإخباري-   تلقى نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، اليوم، اتصالاً هاتفياً من نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية في جمهورية العراق الشقيقة الدكتور فؤاد حسين.

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وبحث الوزيران خلال الاتصال سبل تعزيز العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين، وقضايا إقليمية، وخصوصاً جهود وقف العدوان الإسرائيلي على غزة والتطورات في الجمهورية العربية السورية الشقيقة.

وأكد الوزيران ضرورة اتخاذ المجتمع الدولي خطوات فعلية وفورية لوقف العدوان الإسرائيلي على غزة، ولضمان إدخال مساعدات إنسانية فورية وكاملة إلى جميع أنحاء القطاع. 

وأعرب الوزيران عن قلقهما إزاء التطورات الأخيرة في سوريا، وأكدا وقوف الأردن والعراق إلى جانب الجمهورية العربية السورية الشقيقة وعلى ضرورة التوصل لحل سياسي للأزمة السورية ينهي كل تبعاتها، ويضمن أمن سوريا واستقرارها وسلامة مواطنيها ويحفظ وحدة سوريا الإقليمية وسيادتها ويخلصها من الإرهاب، وشددا على رفض كل ما يهدد أمن سوريا واستقرارها ويدفعها نحو الفوضى. 

 

 

 
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