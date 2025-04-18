الجمعة 2025-04-18 01:19 ص
 

الصفدي يشارك بمؤتمر برلماني دولي لدعم فلسطين ووقف الإبادة الجماعية في غزة

رئيس مجلس النواب أحمد الصفدي
رئيس مجلس النواب أحمد الصفدي
 
الجمعة، 18-04-2025 01:00 ص
الوكيل الإخباري-   وصل رئيس مجلس النواب أحمد الصفدي إلى إسطنبول للمشاركة في أعمال المؤتمر الأول للبرلمانات الداعمة لفلسطين، وذلك في زيارة قصيرة ليوم واحد.اضافة اعلان


ويشارك في المؤتمر رؤساء برلمانات من آسيا وإفريقيا وأوروبا، من أجل دعوة البرلمانات الدولية والمجتمع الدولي لإتخاذ موقف قوي ومشترك ضد حرب الإبادة الجماعية التي تقوم بها دولة الاحتلال على قطاع غزة.

وكان في استقبال الصفدي رئيس لجنة الصداقة البرلمانية الأردنية التركية مصطفى أرسلان.
 
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