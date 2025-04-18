الصفدي يشارك بمؤتمر برلماني دولي لدعم فلسطين ووقف الإبادة الجماعية في غزة

ويشارك في المؤتمر رؤساء برلمانات من آسيا وإفريقيا وأوروبا، من أجل دعوة البرلمانات الدولية والمجتمع الدولي لإتخاذ موقف قوي ومشترك ضد حرب الإبادة الجماعية التي تقوم بها دولة الاحتلال على قطاع غزة.
وكان في استقبال الصفدي رئيس لجنة الصداقة البرلمانية الأردنية التركية مصطفى أرسلان.
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