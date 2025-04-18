الصفدي يشارك بمؤتمر برلماني دولي لدعم فلسطين ووقف الإبادة الجماعية في غزة

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الوكيل الإخباري- وصل رئيس مجلس النواب أحمد الصفدي إلى إسطنبول للمشاركة في أعمال المؤتمر الأول للبرلمانات الداعمة لفلسطين، وذلك في زيارة قصيرة ليوم واحد. اضافة اعلان





ويشارك في المؤتمر رؤساء برلمانات من آسيا وإفريقيا وأوروبا، من أجل دعوة البرلمانات الدولية والمجتمع الدولي لإتخاذ موقف قوي ومشترك ضد حرب الإبادة الجماعية التي تقوم بها دولة الاحتلال على قطاع غزة.



وكان في استقبال الصفدي رئيس لجنة الصداقة البرلمانية الأردنية التركية مصطفى أرسلان.