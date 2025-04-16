الصندوق الهاشمي لتنمية البادية يحتفل باليوم الوطني للعلم الأردني

وقال مدير الصندوق، جمال طراد الفايز، في كلمة له خلال الاحتفال، إن العلم يُعدّ رمزًا للعزة والفخار، وعنوانًا للسيادة الوطنية، الذي يتوحد الأردنيون حوله، وهو الجامع لكل الشرائح والفئات والمناطق والأديان، والراية الخفّاقة التي نتفيّأ بظلّها في ربوع الوطن.
وأضاف الفايز أن للعلم مكانة عظيمة في وجدان وقلوب أبناء الوطن، وهو مبعث فخر واعتزاز لجميع الأردنيين، ويجسد معاني الإباء والوحدة والحرية والكرامة، والاعتزاز بالراية الوطنية التي حملتها كل الأجيال.
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