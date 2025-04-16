الصندوق الهاشمي لتنمية البادية يحتفل باليوم الوطني للعلم الأردني

الوكيل الإخباري- احتفل الصندوق الهاشمي لتنمية البادية الأردنية، اليوم الأربعاء، بمناسبة اليوم الوطني للعلم الأردني، الذي يصادف في السادس عشر من شهر نيسان من كل عام.

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وقال مدير الصندوق، جمال طراد الفايز، في كلمة له خلال الاحتفال، إن العلم يُعدّ رمزًا للعزة والفخار، وعنوانًا للسيادة الوطنية، الذي يتوحد الأردنيون حوله، وهو الجامع لكل الشرائح والفئات والمناطق والأديان، والراية الخفّاقة التي نتفيّأ بظلّها في ربوع الوطن.