 
الخميس 2024-11-28 08:21 م
 

"الضمان" يوضح ما يتم تداوله حول تعيين مستشار إعلامي لديها براتب {3500} دينار

المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي
المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي
الخميس، 28-11-2024 06:57 م
الوكيل الإخباري-   أوضحت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي من منطلق الشفافية والدقة في نقل المعلومات بخصوص ما تم تناقله مؤخرا من قبل بعض وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي بخصوص تعيين مستشار إعلامي بالمؤسسة براتب (3500)اضافة اعلان

 دينار كما تم الادعاء من قبلهم.

وعليه فإن المؤسسة توضح ما يلي:
1- تم استقطاب أحد صحفيي وكالة الأنباء الأردنية (بترا) وهو صحفي وقانوني للاستفادة من خبرته الإعلامية والقانونية لدى المؤسسة في شهر آب الماضي / 2024 .

2- تم التحاق الصحفي العامل في وكالة الأنباء الأردنية (بترا)، وذلك لمدة سنة استناداً لأحكام المادة 43 ب من نظام الموارد البشرية رقم (33/2024) النافذ اعتباراً من تاريخ 2024/7/1

3- بناء على ما سبق فإن الموظف باشر العمل في المؤسسة اعتبارا من تاريخ 2024/9/15، بعد سلسلة من المراسلات والمخاطبات الرسمية مع وكالة الانباء بترا حيث تم توقيع كتاب التحاقه بالعمل بتاريخ 2024/9/9.

4- كما توضح المؤسسة أن الراتب الذي يتقاضاه الصحفي الملتحق طيلة فترة التحاقه بالعمل لدى المؤسسة سيكون من وكالة الأنباء الأردنية (بترا)، ويتقاضى فقط من مؤسسة الضمان الحوافز وذلك حسب النظام المعمول به وهي (416) دينار، حيث أن الحوافز التي يتقاضاها في وكالة الأنباء الأردنية بترا أصبح يتقاضاها في مؤسسة الضمان.

5- إن مؤسسة الضمان الاجتماعي تؤكد انها ستلجأ إلى كافة الطرق القانونية وحسب الأنظمة والقوانين المعمول بها بملاحقة الجهات التي قامت بنشر وتداول هذه الإشاعة الكاذبة للتشهير والنيل من سمعة المؤسسة.

يُشار إلى أن الصحفي الذي تم التحاقه بالمؤسسة عضوا بنقابة الصحفيين ويحمل درجة الدكتوراة في القانون ويمتلك خبرات عديدة في مجال الإعلام والقانون.
 
gnews

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