الطالبة المحاسنة تفوز بلقب فارس التحدي العربي

وجرى تكريم الطالبة المحاسنة في حفل أقيم أمس الأربعاء في مركز الحسين الثقافي رئيسة لجنة الثقافة والشباب والرياضة بمجلس الأعيان الدكتورة هيفاء النجار.
كما جرى تكريم مديرة مدرسة زين الشرف الثانوية للبنات الدكتورة خديجة سليمان الزغاميم، بدرع مستشارة تربوية متطوعة بتحكيم دليل الإبداع العربي وشهادة تقديرية لدورها الفاعل ضمن فريق خبراء الأردن الإبداع الرقمي.
وأشار مدير التربية والتعليم في الطفيلة الدكتور عمران اللصاصمة إلى أن المديرية تولي الموهوبين والمبدعين من الطلبة اهتماما كبيرا من خلال توفير العديد من البرامج الخاصة بهم كاستحداث المختبرات العلمية وتنظيم المسابقات الطلابية الثقافية والعلمية ورعاية المتميزين، إضافة إلى تعزيز مشاركتهم في المسابقات العربية والدولية.
وثمن اللصاصمة جهود طلبة محافظة الطفيلة الفائزين في المعارض العلمية والمشاريع والمسابقات المحلية والدولية.
ويعتبر تحدي مربع الإبداع العربي" منصة تجمع مبدعي المستقبل لبناء جسور التعاون وتعزيز الإبداع على مستوى الوطن العربي،
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