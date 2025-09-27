السبت 2025-09-27 10:36 م
 

الطفيلة التقنية تفوز بمشروع بحثي ضمن برنامج حوار التعليم العالي

جامعة الطفيلة التقنية
جامعة الطفيلة التقنية
 
السبت، 27-09-2025

الوكيل الإخباري-   فازت جامعة الطفيلة التقنية بمشروع بحثي دولي بعنوان "الهجرات المستدامة: المرأة في حركة"، والممول من الهيئة الألمانية للتبادل الأكاديمي ضمن برنامج حوار التعليم العالي مع العالم الإسلامي".

وقال نائب رئيس الجامعة الدكتور كمال الخندقجي إن هذا الفوز جاء ليعزز حضور الجامعة في الساحة الأكاديمية الدولية للمرة الثانية على التوالي، بالشراكة مع كل من جامعة فرانكفورت للعلوم التطبيقية – ألمانيا ، و الجامعة الوطنية/ ماليزيا، وجامعة الشارقة – الإمارات العربية المتحدة.


وأوضح أن جامعة فرانكفورت للعلوم التطبيقية استضافت اللقاء الأول للمشروع خلال الأسبوع الماضي بمشاركة وفود من الجامعات الشريكة، حيث مثّل الأردن ،جامعة الطفيلة التقنية بمشاركة كل من منسقة المشروع الدكتورة سبأ زكريا الكساسبة وعضو المشروع الدكتورة مجد العموش، و الطالبة نور براهمة من قسم الذكاء الاصطناعي.

 
 
