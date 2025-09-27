الطفيلة التقنية تفوز بمشروع بحثي ضمن برنامج حوار التعليم العالي

وقال نائب رئيس الجامعة الدكتور كمال الخندقجي إن هذا الفوز جاء ليعزز حضور الجامعة في الساحة الأكاديمية الدولية للمرة الثانية على التوالي، بالشراكة مع كل من جامعة فرانكفورت للعلوم التطبيقية – ألمانيا ، و الجامعة الوطنية/ ماليزيا، وجامعة الشارقة – الإمارات العربية المتحدة.
وأوضح أن جامعة فرانكفورت للعلوم التطبيقية استضافت اللقاء الأول للمشروع خلال الأسبوع الماضي بمشاركة وفود من الجامعات الشريكة، حيث مثّل الأردن ،جامعة الطفيلة التقنية بمشاركة كل من منسقة المشروع الدكتورة سبأ زكريا الكساسبة وعضو المشروع الدكتورة مجد العموش، و الطالبة نور براهمة من قسم الذكاء الاصطناعي.
