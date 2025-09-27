الطفيلة التقنية تفوز بمشروع بحثي ضمن برنامج حوار التعليم العالي

الوكيل الإخباري- فازت جامعة الطفيلة التقنية بمشروع بحثي دولي بعنوان "الهجرات المستدامة: المرأة في حركة"، والممول من الهيئة الألمانية للتبادل الأكاديمي ضمن برنامج حوار التعليم العالي مع العالم الإسلامي".

وقال نائب رئيس الجامعة الدكتور كمال الخندقجي إن هذا الفوز جاء ليعزز حضور الجامعة في الساحة الأكاديمية الدولية للمرة الثانية على التوالي، بالشراكة مع كل من جامعة فرانكفورت للعلوم التطبيقية – ألمانيا ، و الجامعة الوطنية/ ماليزيا، وجامعة الشارقة – الإمارات العربية المتحدة.