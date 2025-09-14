العيسوي: الأردن بقيادة الملك عبدالله الثاني صامد ووحدته عصية على المؤامرات

07:37 م

⏹ ⏵ https://www.alwakeelnews.com/story/746025 تم نسخ الرابط

الوكيل الإخباري- قال رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي، إن جلالة الملك عبدالله الثاني يقود الموقف الأردني بثبات وصلابة في الدفاع عن القضية الفلسطينية، مؤكداً أنه لا تنازل عن حقوق الشعب الفلسطيني ولا مساومة على دماء أهل غزة، وأن الوصاية الهاشمية للمقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس الشريف مبدأ راسخ لا حياد عنه. اضافة اعلان





وأضاف العيسوي، خلال لقائه السبت في الديوان الملكي الهاشمي وفداً من وجهاء ومتقاعدين عسكريين من عشيرة الخضير بني صخر، أن جلالة الملك يضع معاناة الفلسطينيين في صدارة المحافل الدولية، ويواجه ازدواجية المعايير بوضوح وجرأة، لتبقى فلسطين في قلب الاهتمام العالمي.



وأشار إلى أن استجابة الأردن لتوجيهات الملك كانت الأسرع لإغاثة أهل غزة عبر القوافل والمستشفيات الميدانية، في تجسيد للبعد الإنساني والسياسي لمواقف الأردن النبيلة.



وبيّن العيسوي أن رؤية الملك تمتد لما هو أبعد من الأزمات الراهنة، إذ تستشرف المستقبل وتصون حق الأجيال القادمة في العيش بسلام وأمان، عبر دعوة صريحة للتمسك بالقيم الإنسانية الجامعة، وجعل السلام العادل الطريق الوحيد لضمان أمن العالم واستقراره.



وأكد أن الأردن يمضي، بتوجيهات ومتابعة جلالة الملك، في مشروع التحديث الشامل بمساراته السياسية والاقتصادية والإدارية، باعتباره خياراً لا رجعة عنه.



وأوضح أن التحديث الاقتصادي يشكل مسؤولية وطنية لتحقيق أثر مباشر في حياة المواطنين وتوليد فرص عمل للشباب، فيما يقوم المسار السياسي على ترسيخ العمل الحزبي وتطوير الحياة البرلمانية.



كما ثمّن العيسوي جهود جلالة الملكة رانيا العبدالله في مجالات التعليم وتمكين المرأة ودعم الأسرة، ودور سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، في إشراك الشباب وتحفيز طاقاتهم، مشيراً إلى أن إعادة تفعيل برنامج خدمة العلم يشكّل ترجمة عملية لرؤى الملك في بناء جيل قادر على المشاركة الوطنية وصقل مهاراته.



ولفت إلى أن التجربة الأردنية أصبحت نموذجاً يحتذى به في التماسك والوحدة الوطنية، مدعومة باحترافية ومهنية نشامى القوات المسلحة – الجيش العربي والأجهزة الأمنية الذين يشكّلون الدرع الحامي للوطن.



وختم العيسوي بالتأكيد على أن الإنسان الأردني هو الثروة الحقيقية للوطن، وأن الأردن بقيادته الهاشمية يجسد نموذجاً للثبات والابتكار، حيث يلتقي احترام الماضي مع بناء المستقبل، ليبقى الوطن قوياً والمجتمع متماسكاً والشعب فخوراً بانتمائه.



من جهتهم، عبّر المتحدثون عن ثقتهم المطلقة بقيادة جلالة الملك، مؤكدين أنهم سيظلون صفاً واحداً خلف جلالته، جنوداً أوفياء للوطن والقيادة الهاشمية، ثابتين في خندق الدفاع عن الأردن، ومتمسكين بالولاء للعرش الهاشمي والوقوف الحاسم في وجه كل من يحاول المساس بأمن الوطن واستقراره.



وأضافوا أن الأردن، رغم الصعوبات والتحديات التي تحيط به من كل جانب، وشح الموارد، إلا أنه بحكمة وحنكة جلالة الملك وبرجاله الأوفياء، ذلل تلك الصعوبات، وأن قوة الأردن تكمن في التلاحم بين القيادة والشعب والمؤسسات الوطنية.



وأشادوا بدور الملكة رانيا العبدالله والجهود الإنسانية والسياسية لجلالة الملك تجاه فلسطين، بالإضافة إلى دور سمو ولي العهد في تحفيز الشباب وترسيخ قيم الانتماء، مؤكدين اعتزازهم بمواقف الأردن الثابتة والداعمة للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني ومقدسات القدس.