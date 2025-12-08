الإثنين 2025-12-08 04:35 م

العيسوي: الأردن لا يعرف المستحيل بقيادته الهاشمية

خلال لقائه وفدا من أبناء عشيرة الكردي
خلال لقائه وفدا من أبناء عشيرة الكردي
الإثنين، 08-12-2025 02:55 م

الوكيل الإخباري-   التقى رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي، اليوم الاثنين، في الديوان الملكي الهاشمي، وفداً من أبناء عشيرة الكردي، وذلك بحضور مستشار جلالة الملك لشؤون العشائر كنيعان البلوي.

وخلال اللقاء، أكد العيسوي أن قوة الأردن مستمدة من تماسك شعبه ووعيه، ومن الإيمان العميق بأن الإنجاز هو الطريق الوحيد إلى المستقبل، مجسداً رؤية ملكية نابعة من إيمان راسخ، عبّر عنها جلالة الملك في خطاب العرش حين أكد أنه لا يخشى إلا الله، ولا يهاب ما دام خلفه الأردنيون سنداً وعضداً ورصيداً لا ينفد.

وأوضح أن الأردن يمضي على هذا النهج الملكي الواثق في مسارات التحديث السياسي والاقتصادي والإداري، التي أرادها جلالة الملك لبناء أردن قوي ومزدهر ومتماسك، يليق بأبنائه ويصون مصالحه العليا ويرفع مكانته بين الأمم. 

اضافة اعلان


وأضاف أن هذه الجهود الملكية المتواصلة تتفرع لتشمل التعليم والصحة والبنية التحتية والطاقة والفرص الاقتصادية، بما يضمن لكل مواطن حقه في حياة كريمة أينما كان موقعه.

كما أشاد العيسوي بدور جلالة الملكة رانيا العبدالله في تقديم النموذج الملهم في خدمة المجتمع، وتمكين الأسرة، ورعاية التعليم، ودعم المبادرات الإنسانية، بما يعزز البعد الاجتماعي في مشروع الدولة الأردنية الحديثة.

 

من جهتهم اكد الحضور  أن الهاشميين، على الدوام كانوا ما زالوا،  أهل الشرف والمجد والوفاء، فهم من حملوا  لواء الرسالة وورثوا مجد الدوحة الهاشمية الطاهرة.

أكد المتحدثون دعمهم الكامل لمواقف وجهود جلالة الملك عبدالله الثاني وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، لرفعة المواطن والارتقاء بالمستوى المعيشي والخدمي للمواطن.

وشددوا على انهم سيبقون، مع جميع ابناء الأردن، معاول بناء وبذل وعطاء لخدمة الوطن في مختلف القطاعات، والمضي قدما خلف جلالة الملك وقيادته الحكيمة التي أنارت دروب الوطن.

 
 


gnews

أحدث الأخبار

إدارة السير: عطل فني يصيب إشارة الصحافة وتصادم مركبتين بالقرب منها

أخبار محلية ضبط 7 مخالفات “تشحيط” وقيادة متهورة واستعراضية خلال 24 ساعة

النائب الكابتن زهير محمد الخشمان

شؤون برلمانية الخشمان: "هل هذه الموازنة تصنع مستقبل الأردن… أم تدير حاضرًا يزداد تعقيدًا؟"

النائب الكابتن زهير محمد الخشمان

شؤون برلمانية الخشمان يفتح ملف النقل تحت القبة: "قطاع بأربع قوانين وصلاحيات متشتتة… ووزارة بلا أدوات!"

النائب الكابتن زهير محمد الخشمان

شؤون برلمانية الخشمان: طفل الحلابات ومريض الصفاوي: "هاي مش أرقام… هاي أرواح!"

الدفاع المدني تنشر إرشادات لتجنب مخاطر استخدام المدافئ

أخبار محلية الدفاع المدني تنشر إرشادات لتجنب مخاطر استخدام المدافئ

خلال لقائه وفدا من أبناء عشيرة الكردي

أخبار محلية العيسوي: الأردن لا يعرف المستحيل بقيادته الهاشمية

لل

المرأة والجمال خل التفاح للتنحيف

لللل

المرأة والجمال هذه أفضل الحلول لتساقط الشعر الناتج عن نقص الحديد



 






الأكثر مشاهدة