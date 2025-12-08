العيسوي: الأردن لا يعرف المستحيل بقيادته الهاشمية

الوكيل الإخباري- التقى رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي، اليوم الاثنين، في الديوان الملكي الهاشمي، وفداً من أبناء عشيرة الكردي، وذلك بحضور مستشار جلالة الملك لشؤون العشائر كنيعان البلوي.



وخلال اللقاء، أكد العيسوي أن قوة الأردن مستمدة من تماسك شعبه ووعيه، ومن الإيمان العميق بأن الإنجاز هو الطريق الوحيد إلى المستقبل، مجسداً رؤية ملكية نابعة من إيمان راسخ، عبّر عنها جلالة الملك في خطاب العرش حين أكد أنه لا يخشى إلا الله، ولا يهاب ما دام خلفه الأردنيون سنداً وعضداً ورصيداً لا ينفد.



وأوضح أن الأردن يمضي على هذا النهج الملكي الواثق في مسارات التحديث السياسي والاقتصادي والإداري، التي أرادها جلالة الملك لبناء أردن قوي ومزدهر ومتماسك، يليق بأبنائه ويصون مصالحه العليا ويرفع مكانته بين الأمم.

وأضاف أن هذه الجهود الملكية المتواصلة تتفرع لتشمل التعليم والصحة والبنية التحتية والطاقة والفرص الاقتصادية، بما يضمن لكل مواطن حقه في حياة كريمة أينما كان موقعه.



كما أشاد العيسوي بدور جلالة الملكة رانيا العبدالله في تقديم النموذج الملهم في خدمة المجتمع، وتمكين الأسرة، ورعاية التعليم، ودعم المبادرات الإنسانية، بما يعزز البعد الاجتماعي في مشروع الدولة الأردنية الحديثة.