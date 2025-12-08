الصناعة والتجارة: أتمتة الخدمات بنسبة 100% العام المقبل

وأضاف القضاة خلال لقائه مدراء الوزارة في المركز والمحافظات، اليوم الاثنين، إن الوزارة تلعب دورا محوريا وأساسيا في منظومة الإصلاح الاقتصادي والإداري وبما يترجم رؤى وتوجيهات جلالة الملك ومستهدفات رؤية التحديث الاقتصادي لتعزيز مسيرة الاقتصاد الوطني والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وجميع القطاعات المتعاملة معها.
وأكد أن الفوز بجائزة التميز الحكومي العربي كأفضل وزارة عربية، يترتب عليه مسؤوليات كبيرة لجهة المحافظة على التميز وتعزيزه خلال الفترة المقبلة بما يتماشى مع خطط وبرامج الإصلاح الاقتصادي والإداري بحيث يشعر كل المتعاملين مع الوزارة بثمار التطوير والتحديث بشكل مستمر.
وأشار الى أن الأردن يعد رائداً على مستوى المنطقة العربية في مجال التميز واستحداث العديد من الجوائز وأهمها جائزة الملك عبدالله الثاني لتميز الأداء الحكومي.
ووجه القضاة بعقد الاجتماعات مع مديري الوزارة دورياً لمناقشة اي مقترحات للتطوير والتحديث وآليات العمل في كل الملفات التي تضطلع بها الوزارة المتعددة والمتشعبة.
بدورها، قالت الأمينة العامة للوزارة دانا الزعبي إن هذا الإنجاز يعكس التطور الذي وصلت إليه الوزارة في مختلف المجالات والتعاطي مع التحولات الرقمية، مشيرة الى حصول الوزارة ومديرياتها وموظفيها على عدة جوائز تميز في الفترة الماضية.
وأضافت أن الوزارة تحرص دائما للعمل بروح الفريق والتشاركية في العمل كأساس للإنجاز وتحقيق الأهداف الاستراتيجية.
