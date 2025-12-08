"الطيران المدني" تبحث فتح خطوط جوية مع جمهورية تيمور الشرقية

12:50 م

الوكيل الإخباري- شاركت هيئة تنظيم الطيران المدني عن بعد في مؤتمر منظمة الطيران المدني الدولي للمفاوضات بشأن الخدمات الجوية (ICAN 2025)، والذي انعقد في بونتا كانا، جمهورية الدومينيكان.





وفي إطار فعاليات المؤتمر، عقدت الهيئة مباحثات ثنائية مع ممثلي سلطة طيران تيمور الشرقية بهدف تعزيز التعاون في قطاع الطيران المدني.



وبحسب بيان صدر عن الهيئة، الاثنين، شملت المباحثات عددا من الموضوعات الحيوية، منها تطوير الأطر التنظيمية والاتفاقيات الثنائية لفتح خطوط جوية بين البلدين، سواء من خلال تشغيل رحلات مباشرة أو عبر الترتيبات التعاونية وتشغيل الرحلات بالرمز المشترك.



وأكد الجانبان أهمية تعزيز العلاقات الثنائية في مجال النقل الجوي، ومواكبة أفضل الممارسات الدولية في هذا المجال.



وتم الاتفاق على المضيّ قدما بالإجراءات اللازمة للتوافق على مشروع اتفاقية خدمات جوية تحررية بين البلدين، مع تأكيد استمرار التنسيق بين السلطات المعنية لاستكمال الإجراءات الوطنية لتوقيع هذه الاتفاقية في المستقبل القريب.

