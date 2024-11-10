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العيسوي: جهود الأردن مستمرة بقيادة الملك لوقف العدوان الإسرائيلي على غزة

رئيس الديوان الملكي يلتقي وفدا من أبناء منطقة الصفا بعجلون
رئيس الديوان الملكي يلتقي وفدا من أبناء منطقة الصفا بعجلون
الأحد، 10-11-2024 05:16 م

الوكيل الإخباري-    أكد رئيس الديوان الملكي الهاشمي، يوسف حسن العيسوي، إن الأردن مستمر ببذل جهوده المكثفة والمتواصلة من أجل تحقيق الوقف الفوري للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، واستدامة إيصال المساعدات الإنسانية، لجميع أنحاء القطاع، وبشكل كافٍ ومستدام.

وأضاف العيسوي أن جهود جلالة الملك عبدالله الثاني الدولية والإقليمية، تركز على ضرورة وقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، ووضع حد لمعاناة الشعب الفلسطيني، الذي يتعرض لأقسى وأبشع جرائم القتل والتجويع، مشيرا إلى أن الأردن يساند الجهود الدولية لوقف العدوان الغاشم.

جاء ذلك خلال لقائه، اليوم الأحد، في الديوان الملكي الهاشمي، وفدا من أبناء عشائر الصفا بمحافظة عجلون.

وقال العيسوي أن مواقف الأردن القوية، بقيادته الهاشمية الحكيمة، تساند وتدعم الشعب الفلسطيني، لتحقيق تطلعاته الوطنية، وتلبية حقوقه المشروعة، في الحرية والكرامة والدولة المستقلة ذات السيادة على ترابه الوطني  وعاصمتها القدس الشرقية.

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بدورهم، عبر المتحدثون عن فخرهم بمواقف وجهود جلالة الملك في الدفاع عن القضية الفلسطينية، مؤكدين أن مواقف جلالة الملك، ليست بغريبة عن الهاشميين، الذين ضحوا بأنفسهم من أجل فلسطين وأهلها وأمتهم.

وأكدوا وقوفهم خلف جلالة الملك، داعمين لجميع مواقفه وجهوده، على مختلف الصعد، وأن الأردنيين، بقيادتهم الهاشمية الحكيمة، هم الجنود الأوفياء في الدفاع عن ثرى الأردن وأمنه واستقراره، وتعزيز منعته وحماية مسيرته.

 
gnews

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