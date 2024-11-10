العيسوي: جهود الأردن مستمرة بقيادة الملك لوقف العدوان الإسرائيلي على غزة

الوكيل الإخباري- أكد رئيس الديوان الملكي الهاشمي، يوسف حسن العيسوي، إن الأردن مستمر ببذل جهوده المكثفة والمتواصلة من أجل تحقيق الوقف الفوري للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، واستدامة إيصال المساعدات الإنسانية، لجميع أنحاء القطاع، وبشكل كافٍ ومستدام.



وأضاف العيسوي أن جهود جلالة الملك عبدالله الثاني الدولية والإقليمية، تركز على ضرورة وقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، ووضع حد لمعاناة الشعب الفلسطيني، الذي يتعرض لأقسى وأبشع جرائم القتل والتجويع، مشيرا إلى أن الأردن يساند الجهود الدولية لوقف العدوان الغاشم.



جاء ذلك خلال لقائه، اليوم الأحد، في الديوان الملكي الهاشمي، وفدا من أبناء عشائر الصفا بمحافظة عجلون.



وقال العيسوي أن مواقف الأردن القوية، بقيادته الهاشمية الحكيمة، تساند وتدعم الشعب الفلسطيني، لتحقيق تطلعاته الوطنية، وتلبية حقوقه المشروعة، في الحرية والكرامة والدولة المستقلة ذات السيادة على ترابه الوطني وعاصمتها القدس الشرقية.

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