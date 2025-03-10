العيسوي يعزي عشائر الفايز والمطيري والبقاعين والجزازي والرحاحلة

ففي منطقة أم العمد، نقل العيسوي، خلال زيارته بيت عزاء المرحومة غزيل مثقال الفايز، أرملة المرحوم سعود رشدان المطيري، تعازي ومواساة جلالة الملك وسمو ولي العهد، إلى ذوي الفقيدة وعموم عشائر قبيلتي الفايز والمطيري، سائلا المولى عز وجل أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته،
ونقل العيسوي خلال زيارته بيت عزاء المحامي عفيف عيسى الكواليت البقاعين، إلى ذوي الفقيد وعموم عشيرة البقاعين، تعازي ومواساة جلالة الملك وسمو ولي العهد، سائلا المولى عز وجل ان يتغمد الفقيد بواسع رحمته.
كما نقل العيسوي، تعازي ومواساة جلالة الملك وسمو ولي العهد، إلى عشيرة الجزازي بوفاة الحاج عبد الرحيم صالح القصير الجزازي، وإلى عشيرة الرحاحلة بوفاة المرحوم عليان سالم نويران الرحاحلة، سائلا المولى عز وجل أن يتغمد الفقيدين بواسع رحمته.
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