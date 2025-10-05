الأحد 2025-10-05 06:44 م
 

العيسوي يعزي عشيرة المجالي

الأحد، 05-10-2025 05:03 م
الوكيل الإخباري-   مندوبا عن جلالة الملك عبدالله الثاني وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، قدم رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي، اليوم الاحد، واجب العزاء إلى عشيرة المجالي بوفاة المرحومة فايزة حامد المجالي، زوجة عبدالسلام عباس المجالي ووالدة اللواء المتقاعد القاضي العسكري حازم المجالي.اضافة اعلان


 ونقل العيسوي، خلال زيارته بيت عزاء المرحومة، تعازي ومواساة جلالة الملك وسمو ولي العهد إلى ذوي الفقيدة وعموم عشيرة المجالي، سائلا المولي عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته.

كما قدم واجب العزاء مستشار جلالة الملك لشؤون العشائر كنيعان البلوي وإمام الحضرة الهاشمية الدكتور أحمد الخلايلة
 
 
