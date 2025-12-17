يسرا تستأنف تصوير فيلم "بنات فاتن" وتستعد لمسلسل جديد

الوكيل الإخباري- عادت الفنانة يسرا لاستكمال تصوير فيلمها "بنات فاتن" بعد توقفه لفترة بسبب انشغالها بعدة مناسبات فنية خارج مصر، منها مهرجان القاهرة السينمائي ومهرجان البحر الأحمر السينمائي، بالإضافة إلى تكريمها في فعاليات متعددة.

استؤنفت المشاهد الخارجية التي تجمعها بالفنان باسم سمرة في شوارع إحدى المناطق الشعبية، حيث تجسد يسرا شخصية سيدة تعيش في حارة شعبية، ومن المقرر الانتهاء من هذه المشاهد آخر الأسبوع الجاري.



يشارك في الفيلم أيضًا هدى المفتي، مصطفى شحاتة، إسلام مبارك، وحمدي هيكل، وهو من تأليف أمينة مصطفى.



كما بدأت يسرا التحضير لمسلسلها الجديد "حرم السفير"، المزمع تصوير أولى مشاهده مطلع يناير المقبل داخل أحد الأندية الرياضية، على أن يُعرض خلال رمضان المقبل. وتقدم يسرا في العمل شخصية عايدة، أم لاعب بارز في كرة السلة، وتتشابك حياتهما مع أحداث مثيرة ضمن سياق المسلسل.