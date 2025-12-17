الأربعاء 2025-12-17 03:52 م

يسرا تستأنف تصوير فيلم "بنات فاتن" وتستعد لمسلسل جديد

بلا
يسرا
الأربعاء، 17-12-2025 03:09 م

الوكيل الإخباري-   عادت الفنانة يسرا لاستكمال تصوير فيلمها "بنات فاتن" بعد توقفه لفترة بسبب انشغالها بعدة مناسبات فنية خارج مصر، منها مهرجان القاهرة السينمائي ومهرجان البحر الأحمر السينمائي، بالإضافة إلى تكريمها في فعاليات متعددة.

اضافة اعلان


استؤنفت المشاهد الخارجية التي تجمعها بالفنان باسم سمرة في شوارع إحدى المناطق الشعبية، حيث تجسد يسرا شخصية سيدة تعيش في حارة شعبية، ومن المقرر الانتهاء من هذه المشاهد آخر الأسبوع الجاري.


يشارك في الفيلم أيضًا هدى المفتي، مصطفى شحاتة، إسلام مبارك، وحمدي هيكل، وهو من تأليف أمينة مصطفى.


كما بدأت يسرا التحضير لمسلسلها الجديد "حرم السفير"، المزمع تصوير أولى مشاهده مطلع يناير المقبل داخل أحد الأندية الرياضية، على أن يُعرض خلال رمضان المقبل. وتقدم يسرا في العمل شخصية عايدة، أم لاعب بارز في كرة السلة، وتتشابك حياتهما مع أحداث مثيرة ضمن سياق المسلسل.

 

لبنان 24 

 
 


gnews

أحدث الأخبار

مدفأة غاز

أخبار محلية القضاة: إلزام المصانع بوضع التحذيرات والإرشادات باللغة العربية على العبوات

زين الأردن تحصد جائزة “بيئة العمل الشاملة للمرأة” من هيئة الأمم المتحدة للمرأة (UN Women)

أخبار الشركات زين الأردن تحصد جائزة “بيئة العمل الشاملة للمرأة” من هيئة الأمم المتحدة للمرأة (UN Women)

ب

فيديو منوع متداول: بهذه الطريقة يقوم اللصوص في بنغلادش بسرقة الهواتف

4

فيديو منوع فتاة تحضر القهوة بالبَرد❄️

ف

فيديو منوع رجل يشارك: طريقة إزالة الضباب عن زجاج السيارة بلمح البصر 🚗!

قل

فيديو منوع تساقط كثيف لحبات البَرَد في الرياض

قلب

فيديو منوع شخص يقلد قصة شعر نجم برشلونة لامين يامال… وكانت هذه النتيجة

رئيس الوزراء يلتقي الأمين العام لجامعة الدول العربية

أخبار محلية رئيس الوزراء يلتقي الأمين العام لجامعة الدول العربية



 






الأكثر مشاهدة