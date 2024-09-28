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الفراية يوجه بضرورة تحسين الخدمة على جسر الملك حسين

وزير الداخلية مازن الفراية
مازن الفراية
السبت، 28-09-2024 05:37 م

الوكيل الإخباري-   تفقد وزير الداخلية، مازن الفراية، اليوم السبت، جسر الملك حسين، حيث اطلع على سير العمل اليومي والتسهيلات والخدمات المقدمة للمسافرين من وإلى المملكة.

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وأكد الفراية أن الزيارة تهدف إلى متابعة التوصيات المتعلقة بتطوير المعبر وتسهيل حركة الأفراد والشحن، وتقديم كل ما من شأنه تسهيل حركة الأشقاء الفلسطينيين عبر جسر الملك حسين الذي يعد المنفذ الرئيسي لهم وبوابتهم إلى المملكة والعالم.


كما اطلع الفراية على تقدم سير العمل في مشروع توسعة الطريق المؤدية إلى الجسر وإنشاء مركز انطلاق ووصول خاص بالمسافرين، وإنشاء ساحات لمركبات الشحن القادمة والمغادرة وساحة مخصصة لمبيت الشاحنات في منطقة تبعد عن مرافق الجسر بمسافة مناسبة، حيث سيتم تهيئتها بما يضمن سهولة تسريب الشاحنات المغادرة وضمن التوقيتات التي تمكن الجهات العاملة في الجسر من إنجاز إجراءاتها بكفاءة وفعالية وخلال وقت قصير.


وجال الفراية في مرافق المعبر، واستمع إلى عدد من الملاحظات المتعلقة بطبيعة العمل وآليات تطويره والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمسافرين، موجها تعليماته بضرورة تحسين الخدمة وتسهيل حركة التنقل لضمان راحة المسافرين.

 
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