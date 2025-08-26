المجلس التنفيذي لمحافظة معان يناقش موازنة 2026

الوكيل الإخباري- عقد المجلس التنفيذي لمحافظة معان، اليوم الثلاثاء، اجتماعا برئاسة المحافظ خالد الحجاج، لمناقشة موازنة المحافظة لعام 2026 والمشاريع المقرر تنفيذها واعتمادها، وذلك بحضور أعضاء المجلس.

واستعرض الاجتماع محاور الموازنة وتفاصيلها، إلى جانب خطط التطوير والملاحظات والمقترحات المقدمة من الأعضاء، تمهيدا لإحالتها إلى مجلس المحافظة لإقرارها.