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المجموعة الأردنية للمناطق الحرة تحتفي بيوم العلم في تلفريك عجلون

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أرشيفية
 
الإثنين، 14-04-2025 01:24 م

الوكيل الإخباري- تستعد المجموعة الأردنية للمناطق الحرة والتنموية للاحتفال بـ يوم العلم الأردني، الذي يجسد رمزية العلم الأردني ودلالاته في الوحدة الوطنية والاعتزاز بالهوية.

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وسيكون موقع تلفريك عجلون مركزا رئيسيا للاحتفال هذا العام، حيث سيتم رفع علم الوطن على عربات التلفريك، في مشهد رمزي يجسد الارتباط بالأرض والانتماء الوطني.


كما تشمل الاحتفالات عددا من مواقع المجموعة المنتشرة في مختلف أنحاء المملكة، أبرزها: المنطقة الحرة في الزرقاء، والمنطقة الحرة في الكرك، والمنطقة الحرة في المطار، والمنطقة الحرة في الكرامة، حيث ستقام فعاليات رفع العلم بشكل متزامن، احتفاء بهذه المناسبة العزيزة.


وتؤكد المجموعة من خلال هذه الاحتفالية حرصها على تعزيز روح الانتماء والولاء، وترسيخ قيم الفخر بالرموز الوطنية، وفي مقدمتها العلم الأردني، الذي يمثل وحدة الوطن وشموخه.


كما ناشدت إدارة المجموعة الزوار بمتابعة الموقع الإلكتروني الرسمي لمنتجع تلفريك عجلون، إلى جانب منصاته على مواقع التواصل الاجتماعي، للاطلاع على آخر التحديثات والمستجدات الخاصة بأوقات التشغيل والفعاليات القادمة.

 
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