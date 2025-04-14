المجموعة الأردنية للمناطق الحرة تحتفي بيوم العلم في تلفريك عجلون

وسيكون موقع تلفريك عجلون مركزا رئيسيا للاحتفال هذا العام، حيث سيتم رفع علم الوطن على عربات التلفريك، في مشهد رمزي يجسد الارتباط بالأرض والانتماء الوطني.
كما تشمل الاحتفالات عددا من مواقع المجموعة المنتشرة في مختلف أنحاء المملكة، أبرزها: المنطقة الحرة في الزرقاء، والمنطقة الحرة في الكرك، والمنطقة الحرة في المطار، والمنطقة الحرة في الكرامة، حيث ستقام فعاليات رفع العلم بشكل متزامن، احتفاء بهذه المناسبة العزيزة.
وتؤكد المجموعة من خلال هذه الاحتفالية حرصها على تعزيز روح الانتماء والولاء، وترسيخ قيم الفخر بالرموز الوطنية، وفي مقدمتها العلم الأردني، الذي يمثل وحدة الوطن وشموخه.
كما ناشدت إدارة المجموعة الزوار بمتابعة الموقع الإلكتروني الرسمي لمنتجع تلفريك عجلون، إلى جانب منصاته على مواقع التواصل الاجتماعي، للاطلاع على آخر التحديثات والمستجدات الخاصة بأوقات التشغيل والفعاليات القادمة.
-
أخبار متعلقة
-
البدء بصرف 2.5 مليون دينار مستحقات طلبة المنح والقروض الداخلية
-
"المياه" و"الفاو" تبحثان مواجهة التحديات المائية
-
محمية ضانا.. زراعة 3000 شجرة حرجية بتقنية الشرنقة
-
ورشة عمل إذاعية في مركز شباب العقبة
-
خطة حكومية لتكثيف وتعزيز حضور العلم الأردني في المشهد البصري العام
-
المجلس الأوروبي يقر مساعدة مالية للأردن بقيمة 500 مليون يورو
-
فعاليات جرشية: يوم العلم يشكل فرصة لترسيخ الانتماء وتعزيز الوعي الوطني
-
تعرف على موعد وملعب مباراة المنتخب الوطني أمام نظيره العماني