المستشفيان الميدانيان الأردنيان في فلسطين ينظّمان حملتين للتبرع بالدم

06:27 م

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الوكيل الإخباري- نظّمت مرتبات المستشفيين الميدانيين الأردنيين نابلس 6 وغزة 81، اليوم السبت، حملتين للتبرع بالدم، بالتعاون مع الجهات الصحية المحلية في كلّ من مدينة نابلس وشمال قطاع غزة، لتلبية احتياجات المستشفيات من وحدات الدم المختلفة، وذلك في إطار الجهود الطبية والإنسانية المتواصلة التي تبذلها المملكة لدعم الأشقاء في فلسطين. اضافة اعلان





وجاءت حملة التبرع بالدم في المستشفى الميداني الأردني نابلس 6 بالتعاون مع مستشفى النجاح الوطني الجامعي، حيث أكّد قائد قوة المستشفى أن هذه المبادرة تأتي انطلاقًا من حرص المستشفى على تعزيز التعاون مع المؤسسات الصحية في المدينة، بما يسهم في دعم صحة المواطنين وتوفير العلاج اللازم لهم.



من جانبها، أعربت كوادر مستشفى النجاح عن تقديرها لهذه المبادرة الإنسانية التي تجسّد روح التكافل والتضامن، لا سيّما في ظلّ النقص الحاد في وحدات الدم، والظروف الصعبة التي تمرّ بها المدينة.



فيما جاء تنظيم المستشفى الميداني الأردني غزة 81 حملته بالتعاون مع بنك الدم التابع لوزارة الصحة، حيث أوضح قائد قوة المستشفى أن هذه المبادرة تأتي امتدادًا للدعم المتواصل الذي يقدّمه الأردن للأشقاء في القطاع، مؤكّدًا أن التبرع بالدم يسهم في توفير الاحتياجات العلاجية للمرضى، ويعزّز صمودهم في وجه التحديات الراهنة.

وأعرب ممثلو وزارة الصحة في غزة عن شكرهم العميق وامتنانهم للقيادة الأردنية وطواقم المستشفى على هذه اللفتة الكريمة والداعمة للقطاع الصحي.