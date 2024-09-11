الوكيل الإخباري- قررت الهيئة المستقلة للانتخاب اعتماد "النتائج الأولية" للانتخابات النيابية 2024 كنتائج نهائية، على أن تنشر في الجريدة الرسمية، وفق ما أفاد رئيس مجلس مفوضي الهيئة موسى المعايطة الأربعاء.

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وقال المعايطة خلال مؤتمر صحفي له، إن مجلس مفوضي الهيئة أعلن "قرار رقم 97 /2024 الصادر بتاريخ 11/9/2024 الذي جاء استنادا لأحكام المادة 53 من قانون الانتخاب لمجلس النواب رقم 4 وتعديله لسنة 2022 بعد أن أنهت لجان الانتخاب في الدوائر المحلية عملها في تجميع أصوات المقترعين واستخراج النتائج الأولية وكذلك لجنة الانتخاب في الدائرة العامة التي أنهت تجميع واستخراج النتائج للقوائم الحزبية المترشحة وأيضا بعد أن فرغت لجان التدقيق المشكلة في الهيئة استنادا إلى أحكام الفقرة ه من المادة 51 من القانون من تدقيق النتائج الأولية لانتخابات الدوائر المحلية والدائرة العامة".



وإثر ذلك، قرر مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب "اعتماد النتائج الأولية للدوائر الانتخابية المحلية والدائرة العامة كنتائج نهائية، على أن يصار نشرها في الجريدة الرسمية"، وفق المعايطة.