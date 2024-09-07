المعايطة يلتقي نقيب الصحفيين لمناقشة التغطية الإعلامية للانتخابات

الوكيل الإخباري- التقى رئيس مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب، المهندس موسى المعايطة، يوم الأربعاء بنقيب وأعضاء مجلس نقابة الصحفيين، في اجتماع تناول أبرز القضايا والتحديات التي تواجه الصحفيين خلال تغطيتهم للانتخابات النيابية 2024.

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وأكد المعايطة حرص الهيئة المستقلة للانتخاب على تسهيل عمل الصحفيين، موضحاً أن هناك توجيهات واضحة بالتعامل بمرونة مع الإعلاميين خلال تغطيتهم لمراحل الاقتراع والفرز.