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المعايطة يلتقي نقيب الصحفيين لمناقشة التغطية الإعلامية للانتخابات

الهيئة المستقلة للانتخاب
الهيئة المستقلة للانتخاب
السبت، 07-09-2024 10:05 م

الوكيل الإخباري-   التقى رئيس مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب، المهندس موسى المعايطة، يوم الأربعاء بنقيب وأعضاء مجلس نقابة الصحفيين، في اجتماع تناول أبرز القضايا والتحديات التي تواجه الصحفيين خلال تغطيتهم للانتخابات النيابية 2024.

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وأكد المعايطة حرص الهيئة المستقلة للانتخاب على تسهيل عمل الصحفيين، موضحاً أن هناك توجيهات واضحة بالتعامل بمرونة مع الإعلاميين خلال تغطيتهم لمراحل الاقتراع والفرز.


وأشار المعايطة إلى أن الهيئة ستعمل على توفير كافة التسهيلات اللازمة لتمكين الصحفيين من القيام بواجبهم في إيصال المعلومات الدقيقة إلى الرأي العام، وذلك ضمن إطار القوانين والتعليمات الناظمة التي تضمن الحيادية والنزاهة في العملية الانتخابية.

 
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