"المقاصد" يعالج 525 مريضًا في يوم طبي مجاني

وقال مدير عام المستشفى الدكتور بسام الشلول إن فريقا طبيا متعدد التخصصات شارك في النشاط الطبي الذي أقيم ضمن منتديات الوعظ والإرشاد تحت رعاية وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الدكتور محمد الخلايلة، مبينا أن عدد المستفيدين منه بلغ 525 مريضا.
وأضاف الشلول، إنه تم إجراء الفحوصات الطبية والمخبرية للمراجعين، وصرف الأدوية والعلاجات المجانية لهم، كما تم استخدام جهاز الأمواج فوق الصوتية (الترساوند) لفحص الحوامل، في إطار حرص المستشفى على توفير خدمات طبية شاملة ومتكاملة.
وأكد أن هذا النشاط يندرج ضمن خطة المستشفى في تقديم خدمات طبية مجانية للمجتمعات المحلية بدعم من صندوق الزكاة، مشيرا إلى أن المستشفى نفذ منذ عام 2018 وحتى اليوم 111 يوما طبيا مجانيا في مختلف محافظات المملكة، استفاد منها ما يزيد على 65 ألف مريض.
