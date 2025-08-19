الثلاثاء 2025-08-19 07:17 م
 

"المقاصد" يعالج 525 مريضًا في يوم طبي مجاني

الثلاثاء، 19-08-2025 05:55 م
الوكيل الإخباري-  أقام مستشفى المقاصد الخيرية التابع لصندوق زكاة وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية اليوم الثلاثاء يوما طبيا مجانيا في بلدة الشجرة بلواء الرمثا في إطار جهوده المستمرة لتقديم الخدمات الطبية للمجتمعات المحلية.اضافة اعلان


وقال مدير عام المستشفى الدكتور بسام الشلول إن فريقا طبيا متعدد التخصصات شارك في النشاط الطبي الذي أقيم ضمن منتديات الوعظ والإرشاد تحت رعاية وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الدكتور محمد الخلايلة، مبينا أن عدد المستفيدين منه بلغ 525 مريضا.

وأضاف الشلول، إنه تم إجراء الفحوصات الطبية والمخبرية للمراجعين، وصرف الأدوية والعلاجات المجانية لهم، كما تم استخدام جهاز الأمواج فوق الصوتية (الترساوند) لفحص الحوامل، في إطار حرص المستشفى على توفير خدمات طبية شاملة ومتكاملة.

وأكد أن هذا النشاط يندرج ضمن خطة المستشفى في تقديم خدمات طبية مجانية للمجتمعات المحلية بدعم من صندوق الزكاة، مشيرا إلى أن المستشفى نفذ منذ عام 2018 وحتى اليوم 111 يوما طبيا مجانيا في مختلف محافظات المملكة، استفاد منها ما يزيد على 65 ألف مريض.
 
 
