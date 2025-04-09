الملكة رانيا تناقش المأساة الإنسانية في غزة مع رئيسة الوزراء الإيطالية

وتناول اللقاء الودي الذي جرى في فيلا دوريا بامبيلي بروما الأوضاع الإنسانية الحالية في غزة. وأشارت جلالتها إلى نقص الغذاء واللوازم الطبية والاحتياجات الأساسية بعد تجميد وصول المساعدات الإنسانية إلى القطاع.
وشكرت جلالتها رئيسة الوزراء على دعم إيطاليا الإنساني وتقديم المساعدات لأهل غزة، وسلطت الضوء على مأساة الأطفال الأيتام في غزة حيث فقد أكثر من 39 ألف طفل ورضيع أحد أو كلا والديهم.
وجرى خلال اللقاء التأكيد على عمق العلاقات التي تربط البلدين، وناقشت جلالتها ورئيسة الوزراء أهمية المشاريع التي تدعمها الوكالة الإيطالية للتعاون الإنمائي في مجالات التعليم وحماية الأسرة والأطفال بالأردن.
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