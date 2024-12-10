 
الثلاثاء 2024-12-10 02:02 م
 

الملكة: 430 يوم من الحرمان الكامل من أبسط حقوق الإنسان

جلالة الملكة رانيا العبدالله
جلالة الملكة رانيا العبدالله
الثلاثاء، 10-12-2024 12:04 م
الوكيل الإخباري-   قالت جلالة الملكة رانيا العبدالله، أن اليوم العالمي لحقوق الإنسان ليس سوى يوم آخر من الموت والجوع والنزوح والوباء ، وذلك إشارة لما يجري في قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر من العام 2023 .اضافة اعلان


وأضافت في تغريدة على موقع اكس "تويتر سابقا": "430 يوماً من الحرمان الكامل من أبسط حقوق الإنسان".

يشار إلى أن العالم يحتفل في العاشر من كانون الأول في كل عام بيوم الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.
 
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