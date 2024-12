الملكة: 430 يوم من الحرمان الكامل من أبسط حقوق الإنسان

في غزة، اليوم العالمي لحقوق الإنسان ليس سوى يوم آخر من الموت والجوع والنزوح والوباء… 430 يوماً من الحرمان الكامل من أبسط حقوق الإنسان.



Today is Human Rights Day… but not for everyone. In Gaza, today is Day 430 of families waking up hungry to face death, displacement, disease,…