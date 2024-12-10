الملكة: 430 يوم من الحرمان الكامل من أبسط حقوق الإنسان

وأضافت في تغريدة على موقع اكس "تويتر سابقا": "430 يوماً من الحرمان الكامل من أبسط حقوق الإنسان".
يشار إلى أن العالم يحتفل في العاشر من كانون الأول في كل عام بيوم الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.
في غزة، اليوم العالمي لحقوق الإنسان ليس سوى يوم آخر من الموت والجوع والنزوح والوباء… 430 يوماً من الحرمان الكامل من أبسط حقوق الإنسان.— Rania Al Abdullah (@QueenRania) December 10, 2024
Today is Human Rights Day… but not for everyone. In Gaza, today is Day 430 of families waking up hungry to face death, displacement, disease,…
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