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الملك: الأردن ماض بثبات بتنفيذ التحديث السياسي والاقتصادي والإداري

جلالة الملك خلال لقائه سياسيين واعلاميين
جلالة الملك خلال لقائه سياسيين واعلاميين
الثلاثاء، 20-08-2024 03:42 م

الوكيل الإخباري-   أكد جلالة الملك عبدالله الثاني  خلال لقائه سياسيين وإعلاميين في قصر الحسينية، أن الأردن ماض بثبات بتنفيذ التحديث السياسي والاقتصادي والإداري ولن تعيقه التحديات الإقليمية، لافتا إلى ضرورة الاستمرار بمسيرة التحديث السياسي بعزم وإصرار للوصول إلى مرحلة حزبية أكثر نضوجا.

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ولفت جلالة الملك لدى لقائه سياسيين وإعلاميين في قصر الحسينية، إلى سعي الأردن للتوصل إلى التهدئة في الإقليم، داعيا الأطراف الفاعلة في العالم إلى التحرك الفوري لوقف الحرب على غزة، والإجراءات الأحادية في الضفة الغربية وتحديدا في القدس والمسجد الأقصى المبارك/ الحرم القدسي الشريف، لتجنب انزلاق المنطقة نحو حرب إقليمية.

وأعاد جلالته التأكيد على موقف الأردن الرافض لمحاولات تهجير الأشقاء الفلسطينيين بالضفة الغربية وغزة.

وجدد جلالة الملك التأكيد على أننا لن نسمح بأن يكون أي تصعيد بالمنطقة على حساب الأردنيين أو أمن الأردن وأمانه، من أي طرف كان.

وركز جلالته على أهمية دور السياسيين والإعلاميين في إيضاح الحقائق ومواجهة أية محاولات للتشويش على الأردن.

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