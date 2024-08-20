الملك: الأردن ماض بثبات بتنفيذ التحديث السياسي والاقتصادي والإداري

الوكيل الإخباري- أكد جلالة الملك عبدالله الثاني خلال لقائه سياسيين وإعلاميين في قصر الحسينية، أن الأردن ماض بثبات بتنفيذ التحديث السياسي والاقتصادي والإداري ولن تعيقه التحديات الإقليمية، لافتا إلى ضرورة الاستمرار بمسيرة التحديث السياسي بعزم وإصرار للوصول إلى مرحلة حزبية أكثر نضوجا.

اضافة اعلان