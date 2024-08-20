الملك: الأردن ماض بثبات بتنفيذ التحديث السياسي والاقتصادي والإداري

وأعاد جلالته التأكيد على موقف الأردن الرافض لمحاولات تهجير الأشقاء الفلسطينيين بالضفة الغربية وغزة.
وجدد جلالة الملك التأكيد على أننا لن نسمح بأن يكون أي تصعيد بالمنطقة على حساب الأردنيين أو أمن الأردن وأمانه، من أي طرف كان.
وركز جلالته على أهمية دور السياسيين والإعلاميين في إيضاح الحقائق ومواجهة أية محاولات للتشويش على الأردن.
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