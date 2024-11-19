الملك والرئيس البولندي يتابعان تمرينا عسكريا مشتركا لمكافحة الإرهاب

الوكيل الإخباري- تابع جلالة الملك عبدالله الثاني، القائد الأعلى للقوات المسلحة، والرئيس البولندي أندريه دودا، تمرينا عسكريا مشتركا لمكافحة الإرهاب.

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