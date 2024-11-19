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الملك والرئيس البولندي يتابعان تمرينا عسكريا مشتركا لمكافحة الإرهاب

الملك عبدالله الثاني، القائد الأعلى للقوات المسلحة خلال متابعته والرئيس البولندي أندريه دودا تمرينا عسكريا مشتركا
الملك عبدالله الثاني، القائد الأعلى للقوات المسلحة خلال متابعته والرئيس البولندي أندريه دودا تمرينا عسكريا مشتركا
الثلاثاء، 19-11-2024 06:51 م

الوكيل الإخباري-   تابع جلالة الملك عبدالله الثاني، القائد الأعلى للقوات المسلحة، والرئيس البولندي أندريه دودا، تمرينا عسكريا مشتركا لمكافحة الإرهاب.

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ونفذ التمرين قوات العمليات الخاصة والقوات الخاصة البولندية، بحضور سمو الأمير الحسين ولي العهد، في مركز الملك عبدالله الثاني لتدريب العمليات الخاصة.

 
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