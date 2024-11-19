الملك والرئيس البولندي يتابعان تمرينا عسكريا مشتركا لمكافحة الإرهاب

ونفذ التمرين قوات العمليات الخاصة والقوات الخاصة البولندية، بحضور سمو الأمير الحسين ولي العهد، في مركز الملك عبدالله الثاني لتدريب العمليات الخاصة.
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