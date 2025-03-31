الإثنين 2025-03-31 07:01 م
 

الملك والرئيس العراقي يتبادلان التهاني هاتفيا بمناسبة عيد الفطر

ل
جلالة الملك عبدالله الثاني
 
الإثنين، 31-03-2025 06:47 م
الوكيل الإخباري- تبادل جلالة الملك عبدالله الثاني التهاني خلال اتصال هاتفي، اليوم الاثنين، مع الرئيس العراقي الدكتور عبداللطيف رشيد، بمناسبة عيد الفطر المبارك. اضافة اعلان
 
gnews

أحدث الأخبار

ت

أخبار محلية بلدية كفرنجة: إعادة فتح المتنزه بعد استكمال أعمال الصيانة

ل

أخبار محلية الملك والرئيس العراقي يتبادلان التهاني هاتفيا بمناسبة عيد الفطر

ا

أسواق ومال بريطانيا تتأهب لزلزال اقتصادي بسبب رسوم ترامب الجمركية

ل

أخبار محلية الكرك: المواطنون يستقبلون عيد الفطر السعيد وسط أجواء من الفرحِ والسرور

ل

عربي ودولي حقيقة دفع السعودية 1.6 مليار ريال كفارة بسبب الخطأ في إعلان العيد

ا

عربي ودولي تمثال رأس ترامب قد ينضم لنصب جبل راشمور التذكاري

تعبيرية

أخبار محلية لجنة تسعير المشتقات النفطية تعلن أسعار المحروقات لشهر نيسان المقبل

المستشفى الميداني الأردني جنوب غزة/5

أخبار محلية المستشفى الميداني الأردني جنوب غزة/5: استقبلنا 62 حالة باليوم الأول من العيد



 
 





الأكثر مشاهدة