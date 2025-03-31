الملك والرئيس العراقي يتبادلان التهاني هاتفيا بمناسبة عيد الفطر

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الوكيل الإخباري- تبادل جلالة الملك عبدالله الثاني التهاني خلال اتصال هاتفي، اليوم الاثنين، مع الرئيس العراقي الدكتور عبداللطيف رشيد، بمناسبة عيد الفطر المبارك. اضافة اعلان

