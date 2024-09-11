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الملك والملكة يستقبلان الطفل يزن

الملك والملكة مع الطفل يزن
الملك والملكة مع الطفل يزن
الأربعاء، 11-09-2024 06:37 م

الوكيل الإخباري-   استقبل جلالة الملك عبدالله الثاني وجلالة الملكة رانيا العبدالله الطفل يزن الحرازين من غزة في قصر الحسينية.

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واطمأن جلالتاهما على صحته بعد خضوعه لتركيب ثلاثة أطراف اصطناعية في مدينة الحسين الطبية إثر إصابته بالحرب على غزة.

 
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