الإثنين 2025-09-22 10:39 م
 

الملك يؤكد ضرورة التوصل لوقف فوري لإطلاق النار في غزة

الإثنين، 22-09-2025 09:07 م
الوكيل الإخباري-  التقى جلالة الملك عبدالله الثاني، الرئيس القبرصي نيكوس خريستودوليدس، في نيويورك على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة بدورتها الثمانين، بحضور سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد.اضافة اعلان


وأكد جلالته ضرورة التوصل لوقف فوري لإطلاق النار في غزة، وضمان تدفق المساعدات الإغاثية.
 
 
gnews

