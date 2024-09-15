الملك يحضر فعالية دينية بمناسبة ذكرى المولد النبوي

وخلال الفعالية، رتل مقرؤون سورا من القرآن الكريم، اشتملت على فاتحة الكتاب ويس والإخلاص والفلق والناس، تلا ذلك ابتهال بالصلاة على النبي.
وأنُشدت في الفعالية، بحضور سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد، أبيات من القصيدة المُضرية في مدح خير البرية من قصيدة البُردة للإمام محمد بن سعيد البوصيري.
وحضر الفعالية عدد من أصحاب السمو الأمراء، ورؤساء السلطات، وكبار المسؤولين، وجمع من علماء الدين الإسلامي ورجال الدين المسيحي.
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