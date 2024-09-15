الملك يحضر فعالية دينية بمناسبة ذكرى المولد النبوي

الوكيل الإخباري- حضر جلالة الملك عبدالله الثاني في قصر الحسينية، اليوم الأحد، فعالية دينية بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف، التي تصادف يوم غد الاثنين.

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وخلال الفعالية، رتل مقرؤون سورا من القرآن الكريم، اشتملت على فاتحة الكتاب ويس والإخلاص والفلق والناس، تلا ذلك ابتهال بالصلاة على النبي.



وأنُشدت في الفعالية، بحضور سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد، أبيات من القصيدة المُضرية في مدح خير البرية من قصيدة البُردة للإمام محمد بن سعيد البوصيري.