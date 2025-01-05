الملك يعزي خادم الحرمين الشريفين بوفاة والدة الأمير الوليد بن طلال

وعبر جلالته في البرقية باسمه وباسم شعب المملكة الأردنية الهاشمية وحكومتها عن أصدق مشاعر التعزية والمواساة بهذا المصاب الأليم، سائلا المولى العلي القدير أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته ويسكنها فسيح جناته، وأن يلهم خادم الحرمين الشريفين والأسرة المالكة الكريمة وعائلة الفقيدة جميل الصبر وحسن العزاء.
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