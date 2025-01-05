الملك يعزي خادم الحرمين الشريفين بوفاة والدة الأمير الوليد بن طلال

الوكيل الإخباري- بعث جلالة الملك عبدالله الثاني برقية تعزية إلى أخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة، بوفاة المغفور لها، بإذن الله، والدة سمو الأمير الوليد بن طلال بن عبدالعزيز آل سعود.

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