الثلاثاء 2025-03-25 09:58 م
 

الملك يعود إلى أرض الوطن بعد زيارة إلى الإمارات

جلالة الملك عبدالله الثاني وسمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان،
جلالة الملك عبدالله الثاني وسمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان،
 
الثلاثاء، 25-03-2025 09:52 م
الوكيل الإخباري-   عاد جلالة الملك عبدالله الثاني الثلاثاء، إلى أرض الوطن بعد زيارة إلى دولة الإمارات العربية المتحدة.اضافة اعلان


وكان عقد جلالة الملك وسمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة لقاء بقصر البطين في أبوظبي، الثلاثاء.
 
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