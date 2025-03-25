الملك يعود إلى أرض الوطن بعد زيارة إلى الإمارات

09:52 م

⏹ ⏵ https://www.alwakeelnews.com/story/725307 تم نسخ الرابط

الوكيل الإخباري- عاد جلالة الملك عبدالله الثاني الثلاثاء، إلى أرض الوطن بعد زيارة إلى دولة الإمارات العربية المتحدة. اضافة اعلان





وكان عقد جلالة الملك وسمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة لقاء بقصر البطين في أبوظبي، الثلاثاء.