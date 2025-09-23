الثلاثاء 2025-09-23 11:58 ص
 

الملك يلتقي الرئيس التركي لبحث جهود التهدئة في الإقليم ووقف الحرب على غزة

جلالة الملك عبد الله الثاني
الملك عبدﷲ الثاني
 
الثلاثاء، 23-09-2025 11:18 ص

الوكيل الإخباري-   التقى جلالة الملك عبدﷲ الثاني بالرئيس التركي رجب طيب أردوغان، لبحث تنسيق الجهود للتوصل إلى تهدئة شاملة في الإقليم ووقف الحرب على غزة.

وشدد جلالته، خلال اللقاء الذي عقد أمس الاثنين على هامش المؤتمر الدولي حول التسوية السلمية وتنفيذ حل الدولتين في نيويورك، على ضرورة وقف العملية الإسرائيلية في غزة وضمان وصول المساعدات الإغاثية لجميع المناطق.


ولفت جلالة الملك إلى دور المجتمع الدولي في الضغط لوقف الاعتداءات على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس.

 
 
