الملك يلتقي الرئيس التركي لبحث جهود التهدئة في الإقليم ووقف الحرب على غزة

وشدد جلالته، خلال اللقاء الذي عقد أمس الاثنين على هامش المؤتمر الدولي حول التسوية السلمية وتنفيذ حل الدولتين في نيويورك، على ضرورة وقف العملية الإسرائيلية في غزة وضمان وصول المساعدات الإغاثية لجميع المناطق.
ولفت جلالة الملك إلى دور المجتمع الدولي في الضغط لوقف الاعتداءات على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس.
-
أخبار متعلقة
-
وزير الثقافة ونقيب الصحفيين يبحثان تعزيز التعاون المشترك
-
اللواء المعايطة يرعى تخريج دفعة جديدة من مستجدي الأمن العام
-
التوثيق الملكي يصدر كتاب "المباني التراثية في العهد الهاشمي"
-
فصل التيار الكهربائي عن مناطق في المملكة غداً - أسماء
-
حادث سير داخل نفق السابع والامن يُحذر السائقين
-
بدء تقديم طلبات إساءة الاختيار والانتقال من تخصص إلى آخر لمرحلة البكالوريوس
-
الملك يشارك في اجتماع يضم ترامب وقادة دول عربية وإسلامية اليوم
-
ورشة حول دور الشباب بالمشاركة في إدارة المخاطر والأزمات