الملك يلقي كلمة في المؤتمر الدولي حول التسوية السلمية وتنفيذ حل الدولتين في نيويورك

11:10 م

الوكيل الإخباري- يلقي جلالة الملك عبدالله الثاني بعد قليل كلمة في المؤتمر الدولي حول التسوية السلمية وتنفيذ حل الدولتين في نيويورك.








