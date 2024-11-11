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المناطق التنموية: إغلاق تلفريك عجلون اعتبارا من الثلاثاء ولمدة 8 أيام

تلفريك عجلون
تلفريك عجلون
الإثنين، 11-11-2024 12:21 م

الوكيل الإخباري- أعلنت المناطق التنموية عن إغلاق تلفريك عجلون مؤقتا لغايات إجراء الصيانة نصف سنوية ولمدة 8 أيام.

وقالت المناطق التنموية إن الإغلاق سيبدأ من تاريخ 2024/11/12 الذين يصادف يوم غد الثلاثاء، إلى 19 تشرين الثاني الجاري، وذلك تحقيقا لجميع متطلبات الأمان بحسب الإجراءات الفنية وتعليمات السلامة العامة للزوّار.

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