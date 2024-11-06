 
الأربعاء 2024-11-06 01:23 م
 

المنتخب الوطني لتحدي اللياقة بالمركز الأول في بطولة العالم

المنتخب الوطني لتحدي اللياقة
المنتخب الوطني لتحدي اللياقة
الأربعاء، 06-11-2024 11:26 ص
الوكيل الإخباري-  نال المنتخب الوطني لتحدي اللياقة المركز الأول بعد ان حصد 16 ميدالية "6 ميداليات ذهبية و5 فضية و5 برونزية" في ختام مشاركته ببطولة كأس العالم التي أقيمت في مدينة برشلونة الإسبانية.اضافة اعلان


ونال المنتخب الوطني كأس المركز الأول في ختام البطولة بعد حصوله على أكبر عدد من النقاط.

بترا
 
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