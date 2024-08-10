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المواصفات والمقاييس تصدر 172 قرار إتلاف وتحول 62 جهة مخالفة للنائب العام

مؤسسة المواصفات والمقاييس
مؤسسة المواصفات والمقاييس




 

السبت، 10-08-2024 02:57 م

الوكيل الإخباري-    أصدرت مؤسسة المواصفات والمقاييس خلال النصف الأول من العام الحالي 172 قرار إتلاف لأجهزة كهربائية وألعاب أطفال ومواد تنظيف وتجميل وألبسة وحقائب ومواد إنشائية مخالفة للقواعد الفنية الأردنية وتحمل علامات تجارية مقلدة، فيما حولت 62 جهة مخالفة إلى النائب العام، وأنذرت 30 منشأة لمخالفتها لقانون المواصفات والمقاييس.


وقالت مديرة المؤسسة المهندسة عبير الزهير في بيان اليوم السبت، إن الكوادر التفتيشية للمؤسسة نفذت زيارات تفتيشية لأكثر من 3800 منشأة اقتصادية (مصانع، ومعارض بيع، وموزعين) في محافظات وألوية المملكة، وسحبت خلالها عينات، وأجرت الفحص الظاهري والمخبري لما يزيد على 10 آلاف منتج، للتأكد من مطابقتها للقواعد الفنية والمواصفات القياسية الأردنية.


وأشارت إلى أن الكوادر التفتيشية كشفت على 1575 مصعدا قبل وضعها للاستخدام العام، للتحقق من سلامتها وتلبيتها لاشتراطات الأمان بما يحافظ على سلامة مستخدميها في البنايات والمنشآت.


وأشارت إلى أن المؤسسة استقبلت خلال النصف الأول من العام الحالي 503 شكاوى عبر مختلف وسائل الاتصال، واتخذت الإجراءات القانونية بحق المخالفين والمنتجات المخالفة.

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