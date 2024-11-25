 
الإثنين 2024-11-25 06:12 م
 

"المواصفات والمقاييس" تُعلن إجراءات لتسريع إدخال المركبات الكهربائية

محطات شحن المركبات الكهربائية
المركبات الكهربائية
الإثنين، 25-11-2024 05:49 م

الوكيل الإخباري-    أعلنت المديرة العامة لمؤسسة المواصفات والمقاييس، المهندسة عبير الزهير، عن حزمة إجراءات تهدف إلى تبسيط وتسريع عملية إصدار الموافقات الخاصة بإدخال المركبات الكهربائية المودعة في المناطق الحرة أو المخزنة في (البوندد)، وذلك بالتزامن مع قرار مجلس الوزراء الأخير بتخفيض الضريبة على هذه المركبات.

اضافة اعلان


وقالت الزهير لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) اليوم الاثنين، إن الإجراءات تتضمن التنسيق مع مراكز الفحص المعتمدة من قبل المؤسسة لزيادة الطاقة الاستيعابية لمركبات تتطلب الفحص، إضافة إلى تسريع عملية قبول واعتماد مراكز الفحص التي استوفت شروط ومتطلبات الاعتماد الصادرة عن المؤسسة.
وأوضحت أن المؤسسة عملت على تمديد فترة قبول كتب الموافقة على إدخال المركبات الكهربائية المفحوصة من 12/9/2024 ولغاية 31/12/2024 دون الحاجة لإعادة فحصها، بالإضافة إلى تعزير الكادر الفني العامل على دراسة وإصدار الموافقات على المركبات الكهربائية.


وأشارت إلى أن المؤسسة أنجزت أتمتة خدمة استقبال طلبات الموافقة على إدخال المركبات الكهربائية من خلال الموقع الإلكتروني للمؤسسة، ما يسهم في تسهيل وتسريع الإجراءات.


وأكدت أن كوادر المؤسسة مؤهلة للتعامل باحترافية مع الأوضاع الحالية والمتوقعة لخدمة قطاع المركبات الكهربائية، بما يواكب قرارات مجلس الوزراء، وأن الفريق يعمل خلال وخارج أوقات الدوام الرسمي لدراسة طلبات الموافقات على إدخال المركبات الكهربائية، بالتنسيق مع مديرية الأمن العام / دائرة الترخيص لضمان تطبيق التسهيلات دون أي تأخير.


ولفتت إلى أن تعليمات إجراءات تقييم المطابقة للمركبات الكهربائية التي أصدرتها المؤسسة وتشرف على تطبيقها، تهدف إلى الحفاظ على سلامة وأمان الاستخدام لهذا النوع من المركبات وحماية حقوق المستهلكين، عبر تطبيق عدد من متطلّبات الأداء على المركبات، ابتداءً من الإطارات وحتى كامل أجزاء المركبة وأنظمتها المختلفة.


وأوضحت أن التعليمات احتوت على بنود تتعلّق بالسماح بإدخال المركبات الكهربائيّة المستعملة في حال اجتيازها لاشتراطات وفحوصات عديدة تجريها مراكز يتمّ اعتمادها من قبل المؤسسة، بعد تلبيتها لاشتراطات ومتطلبات إدارية وفنيّة تضمن صحّة ودقّة الفحوصات وحقوق المستهلكين.

 
gnews

أحدث الأخبار

أوراق نقدية من الدينار

أخبار محلية وزير المالية: لا تغيير على الدعم الحكومي في موازنة 2025

محطات شحن المركبات الكهربائية

أخبار محلية "المواصفات والمقاييس" تُعلن إجراءات لتسريع إدخال المركبات الكهربائية

محمية ضانا

أخبار محلية انتهاء الموسم السياحي بمخيم الرمانة في محمية ضانا

علم لبنان

عربي ودولي 10 شهداء في سلسلة غارات إسرائيلية على صور

المؤسسة الاقتصادية والاجتماعية للمتقاعدين العسكريين

أخبار محلية بدء استقبال طلبات التوظيف لأبناء المتقاعدين العسكريين

آثار القتال في أم درمان (أرشيفية)

عربي ودولي الدعم السريع تقصف أم درمان .. وتوقّف الاتصالات والإنترنت فيها

الطفيلة

أخبار محلية محافظ الطفيلة: الإعلام الأردني ركيزة أساسية لتطوير وتنمية الوطن

أرشيفية .. دار القضاء العالي بمصر

فن ومشاهير مصر .. حكم قضائي بسجن مطرب شعبي شهير



 




الأكثر مشاهدة